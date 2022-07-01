Zamlı işsizlik maaşı ne kadar Temmuz 2022? Asgari ücret zammı sonrası 2022 işsizlik maaşı kaç TL? İşte en yüksek, en düşük işsizlik maaşı…

Zammın ardından birçok maaşta da güncelleme yapılacak. İşsizlik maaşı alanlar ise maaşların ne kadar artacağını merak ediyor. Zamlı işsizlik maaşı ne kadar 2022? Zamlı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Son dakika... Asgari ücret yüzde 30'luk zamla 5.500 TL oldu.
TEMMUZ 2022 ZAMLI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yapılacak yeni zamla birlikte işsizlik maaşında da artış olacak. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor.
İşsizlik maaşına ne kadar zam geleceği henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
EN DÜŞÜK MAAŞLARDA ARTIŞ YAPILABİLİR
Enflasyon zammına ek olarak özellikle düşük alan emeklilerin maaşlarında artış konuşuluyor. En düşük emekli maaşı ocakta 1.500 liradan, 2 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu maaşın 2 bin 750-3 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Bir ihtimal de yüksek enflasyona karşı emeklinin alım gücünü korumak için temmuzda seyyanen zam yapılabileceği yönünde.