Zamlı işsizlik maaşı ne kadar Temmuz 2022? Asgari ücret zammı sonrası 2022 işsizlik maaşı kaç TL? İşte en yüksek, en düşük işsizlik maaşı…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Son dakika... Asgari ücret yüzde 30'luk zamla 5.500 TL oldu.

TEMMUZ 2022 ZAMLI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yapılacak yeni zamla birlikte işsizlik maaşında da artış olacak. Mevcut olarak işsizlik maaşı en düşük 1986 lira, en yüksek de 3972 lira olarak ödeniyor.

İşsizlik maaşına ne kadar zam geleceği henüz netleşmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.