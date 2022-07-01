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    • Haberler
    • 01.07.2022 15:51
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    • 01.07.2022 15:52
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    SSK,Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı sonrası Temmuz 2022 zamlı engelli ve emekli aylığı

    Temmuz 2022 zamlı engelli ve yaşlı emekli aylıkları oldukça merak edildi. Peki, Temmuz 2022 zamlı emekli aylığı ne kadar? Temmuz 2022 engelli aylığı ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    SSK,Bağ-Kur zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

    Temmuz 2022 zamlı emekli ve engelli aylığı hakkında detaylar merak ediliyor. Asgari ücrete gelen zammın ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı.

    ZAMLI ENGELLİ VE 65 YAŞ ÜSTÜ MAAŞLARI NE ZAMAN YATTACAK?

    Başkan Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına geçirileceğini duyurdu.

    Yaşlı ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğinin altını çizdi. "Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek.

    Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

        TEMMUZ 2022 ZAMLI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

        Temmuz 2022 zamlı engelli maaşları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün açıklanacak olan asgari ücret zammının ardından diğer ödemelerde de artış yaşanması bekleniyor.

        Konuyla ilgili güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz. Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu. Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.
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