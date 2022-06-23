Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Haziran ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? İşte eleme adayı ve dokunulmazlığı alan isim...

EN SON KİM ELENDİ?

Bir önceki gün Survivor'da elenen son isim belli olmuştu. Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyu alarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Finale adım adım yaklaşırken adaya veda eden isim Berkan olmuştu.

NAGİHAN-HİKMET ARASINDA GERGİN DAKİKALAR!

İlk turda Hikmet'e karşı mücadele eden Nagihan, 4-0 mağlup oldu. Oyunun hemen ardından Hikmet'in ''Hak edene hak ettiğini vereceksin!'' sözlerinin ardından Nagihan, ''Anca kadın yenince sevinirsin zaten, kadına gücün yeter zaten senin.'' diyerek tepki göstermeye başladı.

Nagihan devamında, ''Ben yapamadım, sen almadın. Bir de aldığı sayıyla övünüyor. Zavallısın sen zavallı. Kadın olarak ne yapıyorum burada. Nasıl yani kadına yakışır gibi yarışacağım burada? Survivor hayatım boyunca bana neler yaptın! Hakkımı helal etmiyorum.'' şeklinde konuştu.