Asgari Ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları CANLI İZLE!

Asgari ücret zammı hakkında gelişmeler bugün itibariyle açıklanacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücret bugün kaçta açıklanacak sorusu yer aldı. İşte konu hakkında detayları...
1 TEMMUZ 2022 BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI İZLE!
1 Temmuz asgari ücret açıklaması bugün Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Canlı yayn başladığında habermizide yer alacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI PEK ÇOK KESİMİ ETKİLEYECEK
Milyonların gözü asgari ücret açıklamasında! İlk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanacak. Asgari ücretlinin maaşının belli olacağı toplantı için meraklı bekleyiş sürerken, asgari ücrete yapılacak zam pek çok kesimi de etkileyecek. Başta 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve işsizlik maaşını etkileyecek asgari ücret zammı, pek çok kalemde de değişikliğe ve zamlara neden olacak.
İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELER?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısından asgari ücretteki artışın temmuz ayından itibaren geçerli olacağı ve asgari ücrete vergi muafiyeti uygulanması kararı çıktı.