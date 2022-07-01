Asgari Ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları CANLI İZLE!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI PEK ÇOK KESİMİ ETKİLEYECEK

Milyonların gözü asgari ücret açıklamasında! İlk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanacak. Asgari ücretlinin maaşının belli olacağı toplantı için meraklı bekleyiş sürerken, asgari ücrete yapılacak zam pek çok kesimi de etkileyecek. Başta 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve işsizlik maaşını etkileyecek asgari ücret zammı, pek çok kalemde de değişikliğe ve zamlara neden olacak.