Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 01.07.2022 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2022 10:44
    ABONE OL

    Asgari Ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları CANLI İZLE!

    Asgari ücret için geri sayım başladı. Vatandaşların en merak ettikleri arasında asgari ücret bugün kaçta açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, asgari ücret bugün kaçta açıklanacak? 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan açıklamaları neler? Asgari ücret kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Asgari Ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları CANLI İZLE!

    Asgari ücret zammı hakkında gelişmeler bugün itibariyle açıklanacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında asgari ücret bugün kaçta açıklanacak sorusu yer aldı. İşte konu hakkında detayları...

    1 TEMMUZ 2022 BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI CANLI İZLE!

    1 Temmuz asgari ücret açıklaması bugün Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak. Canlı yayn başladığında habermizide yer alacak.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI PEK ÇOK KESİMİ ETKİLEYECEK

    Milyonların gözü asgari ücret açıklamasında! İlk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanacak. Asgari ücretlinin maaşının belli olacağı toplantı için meraklı bekleyiş sürerken, asgari ücrete yapılacak zam pek çok kesimi de etkileyecek. Başta 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve işsizlik maaşını etkileyecek asgari ücret zammı, pek çok kalemde de değişikliğe ve zamlara neden olacak.

    İLK ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELER?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısından asgari ücretteki artışın temmuz ayından itibaren geçerli olacağı ve asgari ücrete vergi muafiyeti uygulanması kararı çıktı.

        ASGARİ ÜCRET BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ettiklerini söyledi. Bakan Bilgin, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" dedi.

        ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLACAK?

        Asgari ücrete yapılacak ek zammın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yer aldığı bir toplantıyla duyurulacağı belirtiliyor. Yeni asgari ücretin 1 Temmuz itibariyle açıklanması bekleniyor. Geçen Aralık ayında 2022 asgari ücretin açıklandığı gibi bir toplantı planlanıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TÜSİAD yine ekonomiyi hedef alıyor!
        Haberler Haberler Asgari Ücret zammı bugün saat kaçta açıklanacak? 1 Temmuz 2022 Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları CANLI İZLE!
            SON DAKİKA