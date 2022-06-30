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    • Haberler
    • 30.06.2022 11:00
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    • 30.06.2022 11:00
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    Gram, çeyrek, tam altın fiyatları düşecek mi? 30 Haziran 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar? 30 HAZİRAN CANLI DOLAR KURU!

    Hafta ortasına doğru aşağı yönlü harekete geçen dolar ve altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Arama motorlarına yönelenler 30 Haziran 2022 dolar ne kadar ve altın fiyatları düşecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. 30 Haziran Perşembe 2022 gram, çeyrek altın ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    30 Haziran 2022 Dolar, Euro, Altın ne kadar?

    Hafta ortasına doğru aşağı yönlü harekete geçen dolar ve altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Arama motorlarına yönelenler 30 Haziran 2022 dolar ne kadar ve altın fiyatları düşecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. 30 Haziran Perşembe 2022 gram, çeyrek altın ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    30 HAZİRAN 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Yaz ayları ile birlikte düğün sezonu da geldi çattı. Altın almak ve yatırım yapmak isteyenler ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetmesiyle fiyatların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İşte 30 Haziran 2022 altın fiyatları;

    ALTIN (TL/GR)
    973,82974


    22 Ayar Bilezik
    891,83899


    Altın (ONS)
    1.817,021


    Altın ($/kg)
    58.097,0058.111,00


    Altın (Euro/kg)
    60.750,0060.764


    Cumhuriyet Altını
    6.365,006.433,00


        Yarım Altın
        3.184,003.227,00


        Çeyrek Altın
        1.594,001.613,00


        Reşat Altını
        6.397,476.465,95


        Kulplu Reşat Altını
        6.399,696.468,20


        30 HAZİRAN 2022 DOLAR NE KADAR?

        30 Haziran 2022 dolar fiyatları hakkında da detaylar merak ediliyor. Hafta başında dalgalı ilerleyen doların bugün itibari ile alış fiyatı 16,6075 TL oldu. 30 Haziran Perşembe 2022 Dolar satış fiyatı ise 16,6159 TL'den işlem görüyor.

        30 HAZİRAN 2022 EURO NE KADAR?

        30 Haziran 2022 itibariyle Euro alış fiyatı 17,3583 olarak belirlendi. Euro satış fiyatı ise 17,3958 TL'den işlem görüyor.

        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Yatırımcıların sık sık aratıkları sorulardan biri de altın fiyatları düşecek mi sorusu oldu. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın fiyatları hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

        Borsa İstanbul açılış endeksi 2490 puanda kapanış yaptı. Ben ralli beklentimi yeni zirve beklentimi sürdürüyorum. Özellikle borsa tarafındaki geri çekilmeler oldukça yeni rallilerle yükseliş trendini devam ettirebilir. Dolar/TL kuru 16.65 seviyelerinde şu an. Gün içerisinde 16.56-16.76 aralığını takip edeceğim. Biraz geniş bant aralıkları tekrar gündeme gelmeye başladı. Özellikle geçen haftalarda biraz daha dar bant aralıklarında yükselişlerin biraz daha sınırlı olduğunu görüyorduk. Bu hafta da biraz daha günlük bazda, haftalık bazda geniş bant aralıklarına hazırlıklı olmak lazım. Bilhassa makas aralıklarına dikkat etmek lazım. En sert geri çekilmeden sonra, bankaların makas aralıklarının ciddi anlamda açık olduğunu görüyoruz."
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