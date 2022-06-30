Hafta ortasına doğru aşağı yönlü harekete geçen dolar ve altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Arama motorlarına yönelenler 30 Haziran 2022 dolar ne kadar ve altın fiyatları düşecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. 30 Haziran Perşembe 2022 gram, çeyrek altın ne kadar sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
30 HAZİRAN 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yaz ayları ile birlikte düğün sezonu da geldi çattı. Altın almak ve yatırım yapmak isteyenler ise altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ABD ekonomisi 1. çeyrekte yüzde 1.6 oranında daralma kaydetmesiyle fiyatların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. İşte 30 Haziran 2022 altın fiyatları;
ALTIN (TL/GR)
973,82974
22 Ayar Bilezik
891,83899
Altın (ONS)
1.817,021
Altın ($/kg)
58.097,0058.111,00
Altın (Euro/kg)
60.750,0060.764
Cumhuriyet Altını
6.365,006.433,00