Zilhicce ayı namazı 2,4,6 rekat nasıl kılınır? Zilhicce ayı neler yapılır, ibadetleri, faziletleri nedir?

ZİLHİCCE AYI HAKKINDA HADİSLER

◼ Hadis literatüründe zilhicce ayı ile alakalı rivayet edilen birçok hadise ve bu ayda yerine getirilmesi tavsiye edilen ibadetlere rastlamak mümkün olup bu hadislerin en meşhurlarından biri şu şekildedir:

🔸 "Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin." (x)(Şevkânî, Neylü'l-evṭâr, III, 354)

Hadis-i Şerif'ten anlaşılacağı üzere Allah katında yapılan her türlü ibadetin son derece faziletli kabul edildiği Zilhicce ayında tekbir getirmek ve bolca istiğfar çekmek oldukça önemlidir.