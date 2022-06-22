300 TL yerine 40 TL'ye seyahat edin! Ulaşım maliyeti nasıl düşürülür? UCUZ YOL MASRAFI FORMULÜ! İşte o yöntemler...

Söz konusu uygulamayı birçok kişi kullanıyor. Bu uygulama ile, hem araç sahibi hem de araçla yolculuk yapan kişi diğer ulaşım araçlarına göre, yarı yarıya masraf ediniyor

. İyi özelliklerinin yanı sıra, bu uygulama birçok riski de içinde barındırıyor. Bazı kötü niyetli kişilerin de uygulamayı kötü amaçlı kullanması, insanların kafalarında soru işaretlerinin yer almasına neden oluyor.