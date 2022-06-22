300 TL yerine 40 TL'ye seyahat edin! Ulaşım maliyeti nasıl düşürülür? UCUZ YOL MASRAFI FORMULÜ! İşte o yöntemler...

Ulaşım masrafları nedeniyle vatandaşlar çeşitli yöntemler arası yöntemler araştırmaya başladı. Şehirlerarası yol yapacak olanlar nasıl daha uyguna seyahat edeceğini merak ediyor. Peki, yol masrafı naısl ucuza getirilir? Daha uyguna şehirlerarası seyehat formülü nedir? İşte merak edilenler...
Fiyatları yarı yarıya düşüren o yöntem!
Kurban Bayramına günler kala, tatil yapmak isteyen, aile ve akraba ziyaretinde bulunmak isteyen kişiler, yol masraflarını şimdiden düşünmeye başladı. Şehirlerarası yolculuk yaparken, diğer ulaşım araçlarına göre fiyatları daha uygun olan ancak riski yüksek bazı yöntemler mevcut.
Yolculuk yapmak isteyen, ya da aracı olup benzin vs. gibi ücretleri yarı yarıya indirmek isteyenlerin kullandığı uygulama, son zamanlarda gündemde yer alıyor.