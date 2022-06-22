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    • Haberler
    • 22.06.2022 08:58
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    • 22.06.2022 08:58
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    300 TL yerine 40 TL'ye seyahat edin! Ulaşım maliyeti nasıl düşürülür? UCUZ YOL MASRAFI FORMULÜ! İşte o yöntemler...

    Yol masrafları her geçen gün artarken birçok kişi daha uygun yollar aramaya başladı. Bu nedenle yol ücretlerini uyguna getirmek isteyenler arama motorlaırna yöneldi. Şehirler arası seyahat için çeşitli yollar deneyerek çok daha uygun bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. İşte o yöntemler...

    takvim.com.tr
    Ulaşım maliyeti nasıl düşürülür? 300 TL yerine 40 TL’ye seyahat edin!

    Ulaşım masrafları nedeniyle vatandaşlar çeşitli yöntemler arası yöntemler araştırmaya başladı. Şehirlerarası yol yapacak olanlar nasıl daha uyguna seyahat edeceğini merak ediyor. Peki, yol masrafı naısl ucuza getirilir? Daha uyguna şehirlerarası seyehat formülü nedir? İşte merak edilenler...

    Fiyatları yarı yarıya düşüren o yöntem!
    Kurban Bayramına günler kala, tatil yapmak isteyen, aile ve akraba ziyaretinde bulunmak isteyen kişiler, yol masraflarını şimdiden düşünmeye başladı. Şehirlerarası yolculuk yaparken, diğer ulaşım araçlarına göre fiyatları daha uygun olan ancak riski yüksek bazı yöntemler mevcut.

    Yolculuk yapmak isteyen, ya da aracı olup benzin vs. gibi ücretleri yarı yarıya indirmek isteyenlerin kullandığı uygulama, son zamanlarda gündemde yer alıyor.

        Bu uygulama ile, şehirlerarası yapacağınız seyahatlerinizin maliyetlerini yarı yarıya indirebilirsiniz. Aracı olan ve başkasının aracıyla seyahat etmek isteyen kişiler bu uygulamada kendilerine uygun ve özel bir profil oluşturuyor.

        Bu profilde, kimin ne kadar yolculuk yaptığı, kendisi hakkında daha önce yaptığı yolculuklarla alakalı yorumlar yer alıyor. Böylelikle, seyahat etmek isteyen kişiler, birçok filtreleme özelliği kullanarak, profilleri araştırıyor.

        Kişiler, kendine uygun olduğu düşündüğü, en çok yıldızı almış ve güvenilir yorumlara sahip olan kişileri daha çok tercih ediyor.

            Söz konusu uygulamayı birçok kişi kullanıyor. Bu uygulama ile, hem araç sahibi hem de araçla yolculuk yapan kişi diğer ulaşım araçlarına göre, yarı yarıya masraf ediniyor

            . İyi özelliklerinin yanı sıra, bu uygulama birçok riski de içinde barındırıyor. Bazı kötü niyetli kişilerin de uygulamayı kötü amaçlı kullanması, insanların kafalarında soru işaretlerinin yer almasına neden oluyor.
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            Haberler Haberler 300 TL yerine 40 TL'ye seyahat edin! Ulaşım maliyeti nasıl düşürülür? UCUZ YOL MASRAFI FORMULÜ! İşte o yöntemler...
                SON DAKİKA