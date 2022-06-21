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    • 21.06.2022 23:29
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    • 21.06.2022 23:57
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    Marmaris yangını neden çıktı? Muğla Marmaris orman yangını son durum nedir? Marmaris Bördübet yangın son dakika açıklamalar!

    Muğla Marmaris orman yangını hakkında aramalar hız kazandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda korkutan bir yangın çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayılmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci," açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı.An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerine yer verdi. Peki, Marmaris yangını neden çıktı? Muğla Marmaris orman yangını son durum nedir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Marmaris yangını neden çıktı?

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Marmaris yangını neden çıktı? Muğla Marmaris orman yangını son durum nedir? Marmaris Bördübet yangın son dakika açıklamalar!

    Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

    Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

    Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

        BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Haberler Marmaris yangını neden çıktı? Muğla Marmaris orman yangını son durum nedir? Marmaris Bördübet yangın son dakika açıklamalar!
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