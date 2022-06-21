Marmaris yangını neden çıktı? Muğla Marmaris orman yangını son durum nedir? Marmaris Bördübet yangın son dakika açıklamalar!

Açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerine yer verdi.