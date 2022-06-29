BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları! 2022-2023 BİLSEM takvimi

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakatlarına katılan öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Bu nedenle, internet üzerinde 'BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirdi. Peki, 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...