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    • Haberler
    • 29.06.2022 12:13
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    • 29.06.2022 12:13
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    BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları! 2022-2023 BİLSEM takvimi

    BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. 13 Haziran'da başlayan BİLSEM bireysel değerlendirmeler 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Değerlendirme işlemleri sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler yakın bir zamanda ilan edilecek. Değerlendirme sürecini tamamlayan öğrenciler, BİLSEM ne zaman açıklanacak? Sorusuna odaklanmış durumda. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 BİLSEM takvimi nasıl? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

    BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM mülakatlarına katılan öğrenciler ve velileri heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Bu nedenle, internet üzerinde 'BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirdi. Peki, 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

    GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

    Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin 3. aşaması olan "bireysel değerlendirme"lere ilişkin randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren okul idareleri tarafından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden öğrenci velilerine imza karşılığında verilecektir.

    Aday;

    "Kimlik Belgesi"

    "Uygulama Giriş Belgesi" ile birlikte bireysel değerlendirmenin yapılacağı uygulama merkezinde hazır bulunacaktır.

        BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

        BİLSEM TAKVİMİ 2022

        16-23 Mayıs'ta bireysel itirazlar kabul edilecek, 24-30 Mayıs'ta ise gelen itirazlar değerlendirilecek.

        13 Haziran-12 Ağustos'ta bireysel değerlendirmeler yapılacak.

        19 Ağustos'ta kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

        Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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