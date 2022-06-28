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    • Haberler
    • 28.06.2022 09:37
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    • 28.06.2022 09:51
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    Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatını Kaybeden Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın filmleri, eşi ve oğlu...

    Cüneyt Arkın'ın vefat haberinin ardından oğlu Murat Arkın hakkında da araştırmalar hızlandı. Peki, Cüneyt Arkın oğlu kimdir? Murat Arkın kimdir? Murat Arkın hayatı ve filmleri....

    takvim.com.tr
    Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Murat Arkın kimdir sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz...

    CÜNEYT ARKIN'IN OĞLU MURAT ARKIN KİMDİR?

    Cüneyt Arkın'ın vefat haberinin gelmesinin ardından konu Murat Arkın hakkında detaylar merak edildi.

    Murat Arkın 4 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncudur. Sinemada canlandırdığı Malkoçoğlu karakteri ile tanınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.

    Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu.

        Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında FOX'ta yayınlanan Harem isimli komedi dizisinde "Kare Murat" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ II filminde "Arif" karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Star TV'de yayınlanan "Börü" adlı, Özel Harekât Polislerinin operasyonlarını anlatan 6 bölümlük mini seri ve 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geceyi anlatan aynı adlı (Börü) filmde Özel Harekât Polisi Kemal Boratav karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayınlanan ve serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan mini seri Börü 2039'da yine Kemal Boratav karakterini canladırdı.

        MURAT ARKIN FİLMLERİ NELER?

        2014 Panzehir Kara Cemal

        2016 Dağ II Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar

        2018 Arif V 216 Cüneyt Arkın

        2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman Yüzbaşı Mehmet Ali

        2018 Börü Kemal Boratav

        Televizyon

        Yıl Yapım Rol Kanal

        2011 Pis Yedili Murat Show TV

        2012 Harem Kare Murat FOX

        2014 Makina Kafa Kendisi (Konuk) Show TV

        2018 Börü Kemal Boratav Star TV

        2022 Uykusuzlar Kulübü Kendisi
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            Haberler Haberler Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatını Kaybeden Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın filmleri, eşi ve oğlu...
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