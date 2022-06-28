Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatını Kaybeden Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın filmleri, eşi ve oğlu...

Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında FOX'ta yayınlanan Harem isimli komedi dizisinde "Kare Murat" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ II filminde "Arif" karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Star TV'de yayınlanan "Börü" adlı, Özel Harekât Polislerinin operasyonlarını anlatan 6 bölümlük mini seri ve 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geceyi anlatan aynı adlı (Börü) filmde Özel Harekât Polisi Kemal Boratav karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayınlanan ve serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan mini seri Börü 2039'da yine Kemal Boratav karakterini canladırdı.