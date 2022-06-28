Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatını Kaybeden Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın filmleri, eşi ve oğlu...

Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Murat Arkın kimdir sorusuna cevap almak ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz...
CÜNEYT ARKIN'IN OĞLU MURAT ARKIN KİMDİR?
Cüneyt Arkın'ın vefat haberinin gelmesinin ardından konu Murat Arkın hakkında detaylar merak edildi.
Murat Arkın 4 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncudur. Sinemada canlandırdığı Malkoçoğlu karakteri ile tanınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.
Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu.