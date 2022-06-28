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    • 28.06.2022 08:55
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    • 28.06.2022 09:17
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    Cüneyt Arkın kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Cüneyt Arkın eşi, kızı, oğlu, torunu ve hayatı!

    Cüneyt Arkın'ın vefat haberinin gelmesinin ardından usta oyuncu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Cüneyt Arkın kimdir? Cüneyt Arkın kaç yaşında? Cüneyt Arkın nereli? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Cüneyt Arkın Kimdir? Cüneyt Arkın nereli? Cüneyt Arkın kızı, ailesi ve hayatı!

    Cüneyt Arkın'ın vefat haberinin ardından konu hakkında araştıramalar hızlandı. İştwe usta oyuncunun hayatı!

    CÜNEYT ARKIN KİMDİR?


    Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Soyadı birleşik bir kelimedir. C/Y dönüşümüyle Cürekli Yürekli ve ikinci olarak Batur/Batır (bahadır, yiğit) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır. İlk kelime mecazi anlamıyla dikkate alındığında "korkusuz yiğit" manasına sahiptir. Ses dönüşümleri, memleketi olan Eskişehir'deki Kırım-Tatar kökenli toplulukların dillerinden kaynaklanmaktadır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesinde gördü. Buradaki sınıf arkadaşlarından birisi Yılmaz Büyükerşen'di. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.


    Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

        1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi.[6] Kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu hâline geldi. Romantik filmlerle başladığı sinema yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de birçok farklı türde karaktere can verdi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

        12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

        Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film hâline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilere yöneldi.

        Cüneyt Arkın, binicilik ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

        Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan sınıf arkaDaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilik uzun sürmedi.

        1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. İsviçre'de bir üniversite mezunu olan Işıl, o sırada uçuş görevlisi olarak çalışıyordu. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra, 1969'da Betül (Işıl) Cüreklibatır ile nişanlandı, 1970'te evlendiler ve 1971'de boşandılar. Kısa süre sonra yeniden evlendiler ve bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu.Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

        CÜNEYT ARKIN EŞİ, BETÜL CÜREKLİBATIR KİMDİR?

        Betül Cüreklibatır 1 Ocak 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1969 yılında Cüneyt Arkın'la evlenen Betül Cüreklibatır,
        Cüneyt Arkın'ın ikinci eşidir. Fransız Kız Lisesi mezunu olan Betül Cüreklibatır, üniversiteden sonra Air France sınavını kazanarak hostes olmuştur.

        Betül Cüreklibatır ve Cüneyt Arkın çiftinin Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır adında iki oğlu vardır. Betül Cüreklibatır, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Önce Hayaller Ölür, Vatandaş Rıza ve Şişeler Sinema filminde de rol almıştır.

        CÜNEYT ARKIN KIZI KİMDİR?

        Cüneyt Arkın, ilk evliliğini 1964 yılında Doktor Güler Mocan ile yapmıştır. Çiftin 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları oldu. Cüneyt Arkın, ve Güler Mocan, 4 yıl süren evlilikten sonra 1968 yılında boşanınca Filiz Canlı'nın da babasıyla ilişkisi kesilen Filiz gözlerden uzak büyümüş. Arada geçen uzun yıllardan sonra Filiz Canlı'nın kızı Defne'nin Cüneyt Arkın ile tanışmak istemesi gündeme gelen Filiz Canlı evli ve Defne isminde bir kızı var.

        Defne dedesini hiç görmemiş, sadece izlediği filmlerindne tanıyor. Defne, dedesi Cüneyt Arkın gibi iyi bir binici. Güler Mocan, torunu için "Binicilikte çok başarılı. Çok sayıda madalyası var. Belki de genlerinde olan bir şey" diyor. Filiz Canlı, iş hayatının profesyonellerine hizmet veren HumanPlus şirketinde genel müdür olarak çalışıyor.

            CÜNEYT ARKIN TORUNU DEFNE CANLI KİMDİR?

            Canlı'nın kızı Defne de dedesini sadece izlediği filmlerden tanıyabildi.11 yaşındaki Defne'nin en büyük hayali, Cüneyt Arkın'la tanışmaktı.

            CÜNEYT ARKIN OĞLU KİMDİR?

            Cüneyt Arkın'ın iki oğlu bulunmaktadır.

            Murat Arkın Kimdir?

            Murat Arkın yani, Murat Cüreklibatur 4 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk oyuncudur. Sinemada canlandırdığı Malkoçoğlu karakteri ile tanınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.

            Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı.[4] 2012 yılında FOX'ta yayınlanan Harem isimli komedi dizisinde "Kare Murat" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ II filminde "Arif" karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Star TV'de yayınlanan "Börü" adlı, Özel Harekât Polislerinin operasyonlarını anlatan 6 bölümlük mini seri ve 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geceyi anlatan aynı adlı (Börü) filmde Özel Harekât Polisi Kemal Boratav karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayınlanan ve serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan mini seri Börü 2039'da yine Kemal Boratav karakterini canladırdı.

            Kaan Cüreklibatır Kimdir?


            Kaan Cüreklibatur Türk oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğludur. Cüneyt Arkın'ın oğulları arasında en küçüğüdür. Kaan Cüreklibatur 1 Ocak 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Kaan Polat Cüreklibatur'dur. Babası Türk aktör sinema oyuncusu Cüneyt Arkın'dır. Babasının gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur'dur. Annesinin adı Betül Cüreklibatır ayrıca Murat Arkın, Filiz Canlı isimlerinde iki kardeşi bulunmaktadır. Kaan Cüreklibatur evin en küçük çocuğudur.

            CÜNEYT ARKIN FİLMLERİ

            Cüneyt Arkın filmleri vatandaşlar tarafından emrak ediliyor. İşe Cüneyt Arkın filmleri;

            1963 Kaderin Mahkumları Polat Kredilerde belirtilmemiş

            1964 Gurbet Kuşları Selim Bakırcıoğlu

            Aşk ve Kin Doktor Kadri Ersoy

            Gözleri Ömre Bedel Suat Arseren

            Hepimiz Kardeşiz Öğretmen Ahmet

            Ayşecik Çıtı Pıtı Kız Fikret

            İstanbul Sokaklarında Metin

            Günah Kadınları

            Sıkı Dur Geliyorum Murat Osman

            Yalnız Değiliz Hakan

                Çöpçatanlar Kampı

                Cehennem Arkadaşları Eşref

                Yankesici Kız Orhan Varol

                Şoför Nebahat ve Kızı Murat

                İstanbul'un Kızları Semih

                1965 Kırık Hayatlar Ömer

                Sürtük Piyanist Cüneyt

                Dudaktan Kalbe Kenan

                Serseri Aşık Erol

                Sevgim Ve Gururum Cihat Bağdatlı

                Haremde Dört Kadın Dr. Cemal

                İnatçı Gelin Metin

                Ah Bu Dünya Orhan

                Devlerin Kavgası Murat

                Horasan'dan Gelen Bahadır Ebû Müslim Bahadır

                Ölüme Kadar Murat

                Sevişmek Yasak

                Silahların Sesi Çetin/Ali Cengiz

                Canım Sana Feda Ahmet

                Aşk ve İntikam Nejat/Osman

                Horasan'ın Üç Atlısı Ebu Müslim Horasani

                Fakir Gencin Romanı Turgut Subaş

                Satılık Kalb Bülent

                Prangalı Şehzade

                1966 Dişi Düşman Cengiz

                Fakir Bir Kız Sevdim Cüneyt Bakıroğlu

                İntikam Uğruna Sedat Akman

                Kıskanç Kadın Kemal Sedan

                Malkoçoğlu Malkoçoğlu Ali Bey

                Acı Tesadüf

                Karanlıklar Meleği Kemal Dikmen

                Şafakta Üç Kurşun Murat

                Ayrılık Şarkısı Murat Aşkın

                İki Yabancı Tarık / Ahmet

                Kolsuz Kahraman Yiğit Alpago

                İntikam Ateşi Murat

                Yakut Gözlü Kedi Murat Davman

                Damgalı Adam Murat

                Göklerdeki Sevgili Timur Karaşah

                Cibali Karakolu Orhan

                Affedilmeyen Yalçın Arkan

                Suçsuz Firari Kenan Sarvan

                Çıtkırıldım

                1967 Yıkılan Yuva Ekrem Soysal

                Kırbaç Altında Selim Çelik

                Malkoçoğlu Krallara Karşı Malkoçoğlu Ali Bey

                Alpaslan'ın Fedaisi Alpago Alpago

                Bir Şoförün Gizli Defteri Ali

                Cici Gelin Orhan Kurtuluş

                Ringo Kid Ringo Kid

                Seni Affedemem Murat Özkut

                Yüzbaşı Kemal / Acı İntikam Kemal / Orhan Şahin

                Zengin Ve Serseri Ekrem Erdeniz

                Hacı Murat Hacı Murat

                Namus Borcu Murat Karadayı

                İdam Günü

                Zehirli Hayat Doğan Arkın

                Pranga Mahkûmu Yüzbaşı Talat

                Silahlı Paşazade Şahin

                1968 Artık Sevmeyeceğim Kemal

                Şafak Sökmesin Vedat Akman

                Eşkiya Halil (Haydut) Halil

                Belalı Hayat Ahmet Akyürek

                Malkoçoğlu Kara Korsan Malkoçoğlu Ali Bey

                Gök Bayrak Bahadır

                Kader Polat

                Köroğlu Ruşen Ali / Köröglu

                İlk ve Son Mecdi

                Yüzbaşının Kızı Murat Ertürk

                Beş Ateşli Kadın Murat

                Baharda Solan Çiçek Mühendis Murat

                Hacı Murat Geliyor Haci Murat

                Son Vurgun (Kurşunların Yağmuru) Sedat Tüzer

                1969 Sevgili Babam Sedat Ersoy

                Vatan Ve Namık Kemal İslam Bey

                İnsanlar Yaşadıkça Orhan Gündoğdu / Ahmet

                Lekeli Melek Suat Sonderoğlu

                Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor Malkoçoğlu Ali Bey

                Osmanlı Kartalı İslam Bey / Amhet (Petr Alekseeviç)

                Ala Geyik Halil

                Melikşah Ali

                Büyük Yemin Ali / Ahmet

                Aşk Mabudesi Ekrem Arkın

                Hayat Kavgası Murat

                Malkoçoğlu Cem Sultan Malkoçoğlu Ali Bey / Polat

                1970 Arım, Balım, Peteğim Harun

                Selahattin Eyyubi Selahattin Eyyubi

                Ferhat ile Şirin Ferhat

                Yarım Kalan Saadet Eire Arkın

                Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yusuf Yusuf

                Hayatım Sana Feda Harun

                Adsız Cengaver Adsız

                Yumurcak Köprüaltı Çocuğu Nihat Ak

                1971 Vahşi Çiçek Fikret

                Herşey Oğlum İçin

                İki Esir Murat

                Battal Gazi Destanı Battal Gazi / Hüseyin Gazi / Cafer

                Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri Malkoçoğlu

                Fakir Aşıkların Romanı Kemal Ersan

                Cehenneme Bir Yolcu Fikret

                Severek Ayrılalım Ömer

                Küçük Sevgilim Dr. Murat Akova

                Satın Alınan Koca Murat Uraz

                Adını Anmayacağım Engin

                Oyun Bitti Doğan

                Hak Yolu Ali

                1972 Mahkum Kemal

                Murat İle Nazlı Dr. Murat Çavuşoğlu

                Hayatımın En Güzel Yılları Murat Par

                Çöl Kartalı Yüzbaşı Murat

                Günahsızlar Kemal

                Yaralı Kurt Ali

                Alın Yazısı Haydar

                Zafar

                Battal Gazi'nin İntikamı Battal Gazi

                Kara Murat: Fatih'in Fedaisi Kara Murat

                1973 Yumurcak Küçük Kovboy Keskin

                Kuşçu Kuşçu Murat

                Çaresizler Murat / Kadir

                Vurgun Kazanova Mehmet

                Battal Gazi Geliyor Seyyit Battal / Battal Gazi

                Gönülden Yaralılar Murat

                Yanaşma Yanaşma Mehmet

                Acı Hayat Kerem

                Kara Murat Fatih'in Fermanı Kara Murat

                1974 Oğul Alişan

                Belalılar Selim

                Dayı Murat

                Kin Kenan Erol

                Bırakın Yaşayalım Osman

                Babalık Murat

                Kara Murat Ölüm Emri Kara Murat

                Önce Vatan Komutan Yavuz

                Yalnız Adam Murat

                Battal Gazi'nin Oğlu Battal Gazi / Polat

                Ayrı Dünyalar Fırtına Kemal

                Karateciler İstanbul'da Erol Arkın

                1975 Polizia Brancola Nel Buio, La

                İnsan Avcısı Metin

                Babanın Oğlu Murat

                Cemil Komiser Cemil

                Deli Yusuf Ali

                Kılıç Aslan Kılıç Aslan / Süleyman Șah

                Soysuzlar Murat

                Babacan Şahin

                Babaların Babası Murat

                Şafakta Buluşalım Halil

                Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı Kara Murat / Mehmut

                Üç Kağıtçılar / Che Carambole Ragazzi Horoz Ali

                1976 Tek Başına Evet Kemal

                Tuzak Ömer Doruk

                Yarınsız Adam Murat

                Darbe Ahmet

                Babanın Suçu Kemal

                Deli Şahin Evet Deli Şahin

                Hınç Kemal

                Korkusuz Cengaver Şahin Bey

                Mağlup Edilemeyenler Murat Sözeri

                Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı / Kara Murat, La Belva Dell'Anatolia Kara Murat

                1977 Sevgili Oğlum Evet İskender Önal

                İstasyon Gırgır Ali

                Akrep Yuvası Kosimer Kemal

                Hakanlar Çarpışıyor / Altay'dan Gelen Yiğit Olcayto / Halit / Başbuğ Toluğ Bey

                Güneş Ne Zaman Doğacak Yavuz Mehmetol

                Baba Ocağı Halil Güneylioğlu

                Adalet Kemal

                Satılmış Adam Halil

                Yıkılmayan Adam Çakır

                Cemil Dönüyor Komiser Cemil

                Kara Murat Denizler Hakimi Kara Murat

                Baskın Poyraz Murat

                1978 Gelincik Alişan

                İnsanları Seveceksin Halil

                Maden İlyas

                Baba Kartal Evet Kartal Arıcan

                Kaplanlar Ağlamaz Canpolat

                Ölüm Görevi Evet Şahin

                Görünmeyen Düşman Evet Orhan

                Kara Murat Devler Savaşıyor Kara Murat

                Vahşi Gelin Murat Yagız

                Kılıç Bey Kılıç Bey

                1979 Küskün Çiçek Evet Evet Müffettiş Ahmet

                Vatandaş Rıza Evet Evet Rıza

                İki Cambaz Tayfun

                Kanun Gücü Evet Ahmet / Hanzo

                Üç Tatlı Bela Evet Atmaca Ahmet

                Üç Sevgilim Evet Evet Bahçevan Orhan

                Canikom Fikret

                Süpermenler Dedektif Murat / Ajan Brad

                1980 Sarışın Tehlike Metin Tunç

                Destan Destan

                Kartal Murat Evet Evet Murat

                Rahmet Ve Gazap Yusuf

                Rüzgar Evet Deliormanlı Davut [5]

                1981 Takip Hasan

                İntikam Yemini Seyit

                Kader Arkadaşı Yusuf

                Öğretmen Kemal Mustafa Kemal

                Önce Hayaller Ölür Evet Evet Kemal

                Acı Günler Cemal

                Su Murat

                Unutulmayanlar Fahrettin/Doktor

                1982 Son Savaşçı Evet Evet Murat

                Dört Yanım Cehennem Evet

                Gırgır Ali Evet Gırgır Ali

                Ölümsüz Evet Ali Kaya

                Kelepçe Dayı Cemil

                Kanije Kalesi Kara Pençe

                Son Akın Mehmet (Koca Memil)

                Dünyayı Kurtaran Adam Evet Murat

                1983 Erkekçe Gırgır Ali [6]

                İdamlık Komiser Murat

                Çöl Evet Kemal

                En Büyük Yumruk En Büyük Yumruk Murat

                İntikam Benim Evet Kartal Murat

                Ölüme Son Adım Kaan

                Vahşi Kan Evet Rıza

                1984 Yaşadıkça Salih Eryılmaz

                Ölüm Savaşçısı Evet Evet Evet Murat [7]

                Dev Kanı

                Deli Fişek

                Bırakın Yaşasınlar Avcı Kemal

                Kanun Kanundur Evet Cüneyt

                Kartal Bey Evet Kartal Bey

                Birkaç Güzel Gün İçin Evet Kemal Polat

                Alev Alev Şahin

                1985 Ateş Çemberi Evet Evet Polat Video filmi

                Paramparça Cemil Koçer

                Biz Bir Aileyiz Halil

                Paranın Esiri Murat

                Kanun Adamı Evet Avukat Murat

                Kaplanlar Evet Murat

                Bin Defa Ölürüm Evet Kemal

                Doruk Kaptan Cemil

                Kaçış Evet Evet Murat

                Kahreden Gençlik Kemal

                Katiller de Ağlar Yusuf Şahin

                Mahkum Evet Yakup

                1986 Veda Evet Umut

                Sert Adam Avukat Kemal Güçlü

                Tokatçılar Cüneyt

                Gırgır Hafiye Evet Evet Gırgır Ali

                Ölümsüz Aşk Evet Cemil

                Kavga Evet Kemal

                Babasının Oğlu Evet Cüneyt

                Yalnız Adam Evet

                Kanca Binbaşı Şahin

                Ölüm Avcısı Evet

                Sokak Kavgacısı Evet Evet Murat [9]

                Kral Affetmez Evet Seyit

                Sokakların Kanunu Evet Cemil

                Silah Arkadaşları Evet Evet Komutan

                Vazife Uğruna Tahsin

                Yedi Bela Cemil Video filmi

                Melek Yüzlü Cani / Nefret Kosimer Murat

                1987 Sen Ağlama Tayfun Karaoğlu

                Sevdam Benim Evet Polat

                Son Kahramanlar Evet Evet Kaan Ken

                Asılacak Adam Evet Kartal

                İnsan Avcıları Evet Cüneyt

                Cehennem Ateşi Komutan

                Dört Hergele Mozart

                Küçük Dostum Evet

                Şeytanın Oğulları Evet Evet Cüneyt Patron Seslendirmesi

                Damga Kemal Kalmıkçı

                Sürgündeki Adam Evet Kemal

                Bitmeyen Adam Evet

                Dökülen Yapraklar Evet Evet Rıza Video filmi

                1988 Yasak İlişki Serdar

                Yaşamak Doktor Cemal

                Bombacı Evet Gırgır Ali

                Şafak Sökerken Evet Kemal

                Babam Ve Ben

                Muhteşem Serseri Boksör/Fedai

                Kızım ve Ben / Gurbet Kadını Vedat

                Emanet Murat

                1989 Eski Silah Evet

                Av Bekir Arslan

                Polis Dosyası Cemil

                1990 İki Başlı Dev Cengiz Özkan

                Oğulcan Evet Evet Bekir

                1992 Tanık Evet Evet Avukat

                1995 Korkunun Bedeli Misafir Sanatçı (Kendisi)

                1998 Gülün Bittiği Yer Adam

                2001 Bıçak Sırtı TV filmi

                Gölge Ekibi TV filmi

                2006 Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu Dünyayı Kurtaran Adam (Murat)

                2007 Çılgın Dersane Dershane Sahibi Hadi

                2008 Çılgın Dersane Kampta Hadi

                2008 Afacanlar Sınıfı Fahri Hoca

                2014 Gulyabani Şahin Bey

                Panzehir Mafya Lideri Cemal

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