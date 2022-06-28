28 Haziran 2022 alüminyum fiyatları ne kadar? Hurda alüminyum kilo fiyatı ne kadar?

Alüminyum fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Haziran alüminyum ne kadar sorusu yer aldı. İşte alüminyum fiyatları ve detaylar...

Londra'da alüminyum fiyatları, Pekin'de artan Covid-19 vakalarının ve daha uzun bir süre için yüksek faiz oranlarının küresel ekonomik büyümeyi ve metal talebini azaltacağına dair endişelerin artmasıyla bugünkü işlemlerde altı ayın en düşük seviyesine geriledi.