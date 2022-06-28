2022 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları! BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 BİLSEM takvimi

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. 13 Haziran'da başlayan BİLSEM bireysel değerlendirmeler 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Değerlendirme işlemleri sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler yakın bir zamanda ilan edilecek. Değerlendirme sürecini tamamlayan öğrenciler, BİLSEM ne zaman açıklanacak? Sorusuna odaklanmış durumda. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 BİLSEM takvimi nasıl? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!
GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinin 3. aşaması olan "bireysel değerlendirme"lere ilişkin randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren okul idareleri tarafından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü" üzerinden öğrenci velilerine imza karşılığında verilecektir.
Aday;
"Kimlik Belgesi"
"Uygulama Giriş Belgesi" ile birlikte bireysel değerlendirmenin yapılacağı uygulama merkezinde hazır bulunacaktır.