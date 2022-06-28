2022 BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları! BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 BİLSEM takvimi

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. 13 Haziran'da başlayan BİLSEM bireysel değerlendirmeler 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Değerlendirme işlemleri sonrasında kayıt hakkı kazanan öğrenciler yakın bir zamanda ilan edilecek. Değerlendirme sürecini tamamlayan öğrenciler, BİLSEM ne zaman açıklanacak? Sorusuna odaklanmış durumda. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 BİLSEM takvimi nasıl? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler!