Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2022 , ne zaman yatacak? MEMUR MAAŞLARI erken mi yatacak? 2022 Temmuz ayı memur, emekli, dul ve yetim, engelli...

2022 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Emekli maaşları memur maaşları derken sıra asgari ücrete geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Türk İş Başkanı ile görüştükten sonra çalışma ile talimat verildiği ve bunun üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. İşçi kesimi, işveren temsilcileri ve hükümet kanalının yetkilileri bu çalışmalara dahil oluyor.

Bunun üzerinde 3 ana formül var. 1.si asgari ücret 2022 yılının 1.6 aylık döneminde 2800 liradan 4253 liraya yani yüzde 50 artmıştı. Geçen süre içerisinde 5 aylık enflasyon rakamına baktığımızda yüzde 34.62'ye geldiğini görüyoruz. 6. ayın enflasyonunu da bunun üzerine koyduğumuzda yüzde 37 ile 40 bandına çıkacağını tahmin ediyoruz.