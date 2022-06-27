Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? Temmuz zammı için asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta 2022?

Asgari ücret komisyonunun bu hafta toplanması kesinleşmiş oldu. Bugün de bir açıklama oldu. İşverenin üstünde fazla yük bırakmayarak asgari ücret artışının olabileceğini söyledi bugün Erdoğan. Belli sayıda işçi çalıştıranlarla daha küçük işletmeler arasında bir fark olacak.

SADECE PRİM KESİNTİSİ VAR

Asgari ücretin üzerindeki tüm vergiler kaldırıldı. Sadece prim kesintisi var. 5004 TL'lik asgari ücretin 751 liralık sigorta kesintisi var. Bu kesilince işçiye 4250 lira veriliyor.