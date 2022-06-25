Garip Bülbül geliyor! Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? Neşet Ertaş filmi konusu ve oyuncuları...

'Ayla', 'Müslüm', 'Naim' gibi filmlerin yapımcısından Neşet Ertaş filmi geliyor. Sanatçının hayatına saygı duruşu niteliğindeki 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin oyuncu kadrosu açıklandı. Yılın merakla beklenen filminde Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül oynayacak.
NEŞET ERTAŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Garip Bülbül Neşet Ertaş, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki'nin üstlendiği, senaryosunu Mert Dikmen ve Fulya Özcan'ın yazdığı, Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan Türk sinema filmidir. Film, 23 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.
Film, Erol Parlak'ın Neşet Ertaş ile yaptığı röportajı, görüşmeleri ve 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş' adlı iki ciltlik kitabından uyarlanacak.