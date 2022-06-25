Garip Bülbül geliyor! Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? Neşet Ertaş filmi konusu ve oyuncuları...

GARİP BÜLBÜL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Garip Bülbül filmi konusu hakkında araştırmalar hızlandı. Garip Bülbül, büyük ozan Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini konu ediyor. Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan Neşet Ertaş, "Garip" mahlasıyla birçok şiir yazdı. Filmde, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor.