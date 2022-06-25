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    • Haberler
    • 25.06.2022 12:11
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    • 25.06.2022 12:11
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    Garip Bülbül geliyor! Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? Neşet Ertaş filmi konusu ve oyuncuları...

    Neşet Ertaş'ın hayat hikayesinin anlatıldığı Garip Bülbül filmi birçok kişi tarafından merakla bekleniuyor. Özellikle Neşet Ertaş hayranları konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? Neşet Ertaş filmi konusu ne? Neşet Ertaş filmi oyuncuları kimler?

    takvim.com.tr
    Garip Bülbül geliyor! Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? Neşet Ertaş filmi konusu ve oyuncuları...

    'Ayla', 'Müslüm', 'Naim' gibi filmlerin yapımcısından Neşet Ertaş filmi geliyor. Sanatçının hayatına saygı duruşu niteliğindeki 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin oyuncu kadrosu açıklandı. Yılın merakla beklenen filminde Neşet Ertaş'ı Ramazan Bağgül oynayacak.

    NEŞET ERTAŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Garip Bülbül Neşet Ertaş, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki'nin üstlendiği, senaryosunu Mert Dikmen ve Fulya Özcan'ın yazdığı, Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan Türk sinema filmidir. Film, 23 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.

    Film, Erol Parlak'ın Neşet Ertaş ile yaptığı röportajı, görüşmeleri ve 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş' adlı iki ciltlik kitabından uyarlanacak.

        NEŞET ERTAŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Neşet Ertaş filmi oyuncuları oldukça merak ediliyor. Aralık ayında vizyona girecek olan Garip Bülbül filmi oyuncu kadrosu şu şekilde;


        Ramazan Bağgül - Neşet Ertaş
        Zara - Döne
        Timuçin Esen - Müslüm Gürses
        Melisa Aslı Pamuk - Beyhan Hanım
        Erkan Kolçak Köstendil - Faik
        Bahtiyar Engin - Kadri Şençalar
        Toygan Avanoğlu - Nadir
        Renan Bilek - Kenan


        Rüzgar Aksoy - Mehmet Ali Altın
        Gözde Kansu - Aysel
        Ayça Damgacı - Arzu
        Cemal Toktaş - Burhan Bayar
        Cansu Fırıncı - Muzaffer Sarısözen
        Ersin Faikzade - Zeki Müren
        Kemal Başar - Zafer
        Caner Kurtaran - İsmail Şençalar
        Mehmet Esen - Naci
        Ali Tutal - Cemal Büyükova
        Yüsra Geyik - Yadigar Leyla
        Serkan Köksal - Muharrem Ertaş
        Erhan Uslu - Erol Parlak
        Halil İbrahim Kalaycıoğlu - Necattin
        Cenk Gürpınar - Şoför
        Selin Genç - Elif


        Celal Öztürk - Çekiç Ali
        Atay Yıldız - Osman
        Hasan Ali Mete - Müjdat Kaya
        İmren Çapanoğlu - Ahu
        Yiğit Mahzuni - Mahzuni Şerif
        Doğan Tokel - Emin Aldemir
        Ayhan Pekbilgin - Bekçi
        Asaf Doğan - Fedai
        Bektaş Dolu - Genç Neşet Ertaş
        Onur Efe Şahin - Çocuk Neşet Ertaş

            GARİP BÜLBÜL FİLMİ KONUSU NEDİR?

            Garip Bülbül filmi konusu hakkında araştırmalar hızlandı. Garip Bülbül, büyük ozan Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini konu ediyor. Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan Neşet Ertaş, "Garip" mahlasıyla birçok şiir yazdı. Filmde, 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor.
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