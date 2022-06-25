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    • Haberler
    • 25.06.2022 08:02
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    • 25.06.2022 08:02
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    Anaokulu yaşı kaç olmalı? 2022 OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA! Kaç aylıklar okula başlayacak?

    2022 OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA! Kaç aylıklar okula başlayacak? İşte yanıtı... MEB tarafından belirtilen takvimde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin Eylül ayında başlayacağı belirtildi. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının okul yaşının gelip gelmediğini anlamak için arama motorlarına yöneldi. 2022 okula başlama yaşı kaç oldu ve kaç aylıklar okula başlayacak sorularına cevapları sizler için derledik.

    takvim.com.tr
    Kaç aylıklar okula başlayacak?

    MEB tarafından belirtilen takvimde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin Eylül ayında başlayacağı belirtildi. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının okul yaşının gelip gelmediğini anlamak için arama motorlarına yöneldi. 2022 okula başlama yaşı kaç oldu ve kaç aylıklar okula başlayacak sorularına cevapları sizler için derledik.

    OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLDU 2022?

    2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2021) itibarıyla hesaplanır.

    10 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre çocuğunuzun okul yaşını hesaplayın.

    İlkokula başlama yaşını çocuğunuzun doğum tarihini aşağıdaki linkte yer alan kısıma girerek öğrenebilirsiniz.

    2022 OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA

        Anaokuluna başlama yaşı: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

        Ana sınıfına başlama yaşı: 2022: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

        İlkokula başlama yaşı: Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

        İlkokula başlama yaşı gelen çocuk okula yazdırılmazsa para cezası var mı:
        Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır
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        Haberler Haberler Anaokulu yaşı kaç olmalı? 2022 OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA! Kaç aylıklar okula başlayacak?
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