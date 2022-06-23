Son dakika açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

2022 öğretmen atamaları adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte konu hakkında araştırmalar da hızlandı. Bakan Özer tarafından 2022-2023 eğtiim öğretim dönemi için atamaların yapılacağı belritilmişti. Atama takvimi hakkında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, tarafından da son dakika açıklaması geldi. Öğretmen atama takvimi 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
ÖĞRETMEN ATAMALARI 2022 NE ZAMAN?
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında atamalara ilişkin, ''Somut olarak şu kadar öğretmen ataması yapılacak diyemem. Ama MEB'in ihtiyaçları çerçevesinde, peyderpey sürekli olarak alım yapılan alanlardan biri MEB'dir. MEB AK Parti döneminde bütçeden en fazla payı alan bir numaralı bakanlıktır.'' ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı öğretmen atama takvimine ilişkin ise şu sözleri kullanmıştı: '' "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz."