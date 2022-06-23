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    • Haberler
    • 23.06.2022 09:03
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    • 23.06.2022 09:03
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    Son dakika açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

    2022 öğretmen ataması binlerce aday tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak sorusu yer aldı. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen atama kontenjanları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Son dakika açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

    2022 öğretmen atamaları adaylar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte konu hakkında araştırmalar da hızlandı. Bakan Özer tarafından 2022-2023 eğtiim öğretim dönemi için atamaların yapılacağı belritilmişti. Atama takvimi hakkında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, tarafından da son dakika açıklaması geldi. Öğretmen atama takvimi 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    ÖĞRETMEN ATAMALARI 2022 NE ZAMAN?

    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında atamalara ilişkin, ''Somut olarak şu kadar öğretmen ataması yapılacak diyemem. Ama MEB'in ihtiyaçları çerçevesinde, peyderpey sürekli olarak alım yapılan alanlardan biri MEB'dir. MEB AK Parti döneminde bütçeden en fazla payı alan bir numaralı bakanlıktır.'' ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı öğretmen atama takvimine ilişkin ise şu sözleri kullanmıştı: '' "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz."

        ÖĞRETMEN ATAMALARI KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Öğretmen atamaları kontenjan dağılımı hakkında Bakan Özer iki şey daha söyledi.

        1- Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını...

        2- Yeni atamada kontenjanın yüzde 50'den fazlasının İstanbul'a verileceğini ifade etti.

        Okul öncesi eğitim konusu Milli Eğitim Bakanı Özer'in önceliklerinden biri. Bu yönde önemli mesafe alındı. Özel okullar sistemlerini kurmuşlardı. Ama devlet okulları bu konuda yetersizdi. Mahmut Özer'in farkı, bunu bir seferberlik şeklinde başlatıp devlet okullarını da bu yarışın içine soktu. Herkes çocuğunu okul öncesi eğitime vermek ister ama herkesin özel okullara gönderecek imkânı yok. Özellikle de İstanbul'da çalışan aileler açısından bu çok temel bir ihtiyaçtı. O nedenle devlet okullarının okul öncesi eğitim işine girmesi bu işin tabana yayılması açısından yerinde bir karar oldu. Şimdi okul öncesi öğretmen atamalarındaki kontenjanın arttırılmasıyla birlikte bu konudaki bir eksiklik de giderilecek.
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