13-14 Temmuz tatil olacak mı? 8 Temmuz arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramı tatili milyonlarca kişi tarafından meak ediliyor. Bayram sebebiyle güzel bir tatil yapmak isteyenler aradaki günlerin birleşip birleşmeyeceği hakkında araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 8 temmuz tatil mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı? İşte merak edilenler...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, 9 GÜN OLUR MU?
2022 yılındaki resmi tatillerden biri olan 15 Temmuz Demokrasi Günü ise cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramından sonraki 2 gün olan 13-14 Temmuz'un tatile eklenip eklenmediği henüz belli değil.
Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Turizmi canlandırmak için geçen sene gibi bu sene de tatilin birleştirilmesi gündeme gelebilir.
2022 KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı