Mahmut Ustaosmanoğlu vasiyeti nedir? İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir?

Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağı merak ediliyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyetinin ardından yeni lider Hasan Kılıç olarak belirlendi. Hasan Kılıç kimdir ve Mahmut Efendi vasiyeti hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN YENİ LİDERİ HASAN KILIÇ KİMDİR?
Ahmet Ustaosmanoğlu'nun cenazede yaptığı açıklama cemaatin liderdiğini üstlenecek olan ismi Hasan Kılıç olarak duyurdu
Ustaosmanoğlu, "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.
Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçirdi.
Hayatının bir döneminde Bursa'da bulunan Hasan Kılıç, küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.