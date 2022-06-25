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    • Haberler
    • 25.06.2022 09:44
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    • 25.06.2022 09:44
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    Mahmut Ustaosmanoğlu vasiyeti nedir? İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir?

    Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından İsmalağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağı merak ediliyordu. Yeni liderin Hasan Kılıç olduğunun belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Mahmut Efendi vasiyeti nedir? İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mahmut Ustaosmanoğlu vasiyeti nedir?

    Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağı merak ediliyordu. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyetinin ardından yeni lider Hasan Kılıç olarak belirlendi. Hasan Kılıç kimdir ve Mahmut Efendi vasiyeti hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN YENİ LİDERİ HASAN KILIÇ KİMDİR?

    Ahmet Ustaosmanoğlu'nun cenazede yaptığı açıklama cemaatin liderdiğini üstlenecek olan ismi Hasan Kılıç olarak duyurdu

    Ustaosmanoğlu, "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

    Hasan Kılıç, 1930'da Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk dönemini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde geçirdi.

    Hayatının bir döneminde Bursa'da bulunan Hasan Kılıç, küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmeye başladı.

        Nur Efendi'nin öğrenicisi olan Hasan Kılıç, Mahmud Efendi'nin yanında kalarak ondan da ders aldı. Uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati'nde talebe yetiştirmektedir.

        MAHMUT EFENDİ VASİYETİ NEDİR?

        Cübbeli Ahmet Hoca'nın yıllar önce verdiği röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu. Cübbeli, o röportajda Mahmut Efendi'nin kendisinden bir istekte bulunarak "Hocamın yanında hizmet bana da nasip oldu. 30 sene kadar önce bir gün kendisine tefsir okuduğum anda buyurdu ki 'Benim yakınımda kendine bir mezar al. Bana orada tefsir okursun.' Tabii evliyaların sözleri boşuna olmaz. Ben bir müjde anladım buradan. İnşallah imanla ölmem nasip olacak ki bir evliya bana kabirde birliktelik vaadediyor. Benim için en büyük müjdedir." demişti.
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        Haberler Haberler Mahmut Ustaosmanoğlu vasiyeti nedir? İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir?
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