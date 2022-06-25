Mahmut Ustaosmanoğlu vasiyeti nedir? İsmailağa Cemaati yeni lideri Hasan Kılıç kimdir?

MAHMUT EFENDİ VASİYETİ NEDİR?

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yıllar önce verdiği röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu. Cübbeli, o röportajda Mahmut Efendi'nin kendisinden bir istekte bulunarak "Hocamın yanında hizmet bana da nasip oldu. 30 sene kadar önce bir gün kendisine tefsir okuduğum anda buyurdu ki 'Benim yakınımda kendine bir mezar al. Bana orada tefsir okursun.' Tabii evliyaların sözleri boşuna olmaz. Ben bir müjde anladım buradan. İnşallah imanla ölmem nasip olacak ki bir evliya bana kabirde birliktelik vaadediyor. Benim için en büyük müjdedir." demişti.