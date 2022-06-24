ÖSYM gözetmen ücreti ne zaman yatar? YKS gözetmen ücretleri 2022 kaç TL oldu? Üniversite görevli ücretleri yattı mı?

Üniversite sınavı olarak uygulanan YKS 2022 yılında geçtiğimiz hafta sonu yani 18-19 Haziran'da yapıldı. YKS'de gözetmenlik yapanlar ÖSYM görevli ücretinden faydalanabiliyor. Sınavın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçerken gözetmenlik yapanlar YKS gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve hesabına yatmasını istiyor. İşte merak edilenler!
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.
YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022
Sınav binalarında ve salonlarında görev alan kişilerin görevlerine göre alacakları ücretler şöyle:
Gözetmen 210 TL
Salon Başkanı 250 TL ödeme yapılacak.
Yedek Gözetmen 200 TL ödeme yapılacak.