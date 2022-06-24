ÖSYM gözetmen ücreti ne zaman yatar? YKS gözetmen ücretleri 2022 kaç TL oldu? Üniversite görevli ücretleri yattı mı?

YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından yapılan sınavların ücretleri çok geçmeden öğretmenlerin hesaplarına yatırılıyor. 2022 YKS sınavında da öğretmen sınav görevli ücretlerinin en geç 1 hafta içinde yatırılması bekleniyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. YKS sınav görevli ücretlerinin de 26 Haziran'a kadar hesaplara yatması bekleniyor.