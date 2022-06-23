1.6 motor üzerinde olmaması şartıyla Renault, Fiat, Opel, Ford satılıyor! ÖTV ödemeden yarı fiyatına otomobil alma müjdesi verildi!

ÖTV İndirimi ve ÖTV Muafiyeti Nedir?

Devlet kurumları, ülke sınırları bağlamında yaşam sürdüren vatandaşlara, değerlendirildikleri başlıklar altında pek çok imtiyazlı hizmet sunmaktadır. Bu imtiyazlı hizmetlerde birisi de ülke sınırları içinde yaşayan engelli vatandaşları kapsamaktadır. Devlet, engelli vatandaşlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu imtiyaz hizmetlerden birini otomobil satın alma sürecinde döneme sokmaktadır. Açıklanan devlet kararına göre belirli bir seviyesin üstünde engel sahibi olan vatandaşlara ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti hakkı ile araba sahibi olma imkânı tanınmaktadır.