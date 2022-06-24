Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram için hazırlıklar sürerken tatil için planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, Kurban Bayramı arifesi tatil mi? 13-14-15 Temmuz tatil olacak mı? Bayram tatili 15 Temmuz ile birleşecek mi? İşte detaylar!
KURBAN BAYRAMI TATİLİ İLE 15 TEMMUZ BİRLEŞECEK Mİ?
Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü aynı haftaya geliyor. Ancak iki resmi tatilinin birleştiirleceği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ondan dolayı şu an bayram tatili 9 gün olarak yer almıyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Kurban Bayramı Arefe Günü: 8 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022