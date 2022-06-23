Mahmut Efendi öldü mü? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu neden, ne zaman öldü? İsmailağa Cemaati nedir?



İstanbul Fener'de cemaate ait bir Kur'an kursu. Manevî olarak cemaatin lideri, cemaat üyeleri tarafından Efendi hazretleri olarak anılan, 1954 yılından emekli olduğu 1997 yılına kadar İsmail Ağa Camii'nin imamlığını yapmış olan Mahmut Ustaosmanoğlu'dur. Cemaat, kendini Sünni Müslümanların bir ilim ve kardeşlik cemiyeti olarak tanımlamaktadır.