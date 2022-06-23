Merkez Bankası faiz oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olur? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı Haziran ayı için birçok kişi bekleyişini sürdürüyor. Özellikle en merak edilenler arasında Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusu yer aldı. Piyasaların çok fazla etkilenmesi sebebiyle gözler TCMB tarafından açıklanacak karara çevirldi. Son PPK toplantısında faiz kararının yüzde 14 olarak sabit kalacağı beliritlmişti. Haziran ayı faiz kararı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Haziran 2022 Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?
Haziran 2022 faiz kararı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. PPK tarafından geçtiğimiz ay ypılan toplantıda faiz kararının yüzde 14 olarak sabit kalacağı beliritlmişti. Geçen yıl son 4 toplantı sonrası merkez Bankası toplamda 500 baz puan indirim kararı aldı. Bu ay için gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası faiz akrarı toplantısı 23 Haziran günü gerçekleşecek. Geçtiğimiz ay faiz kararında bir değişiklik yapılmamasının ardından bu ay içinde yapılacak toplantı oldukça merak edildi.
Merkez Bankası Faiz Karar Ne Olur?
Merkez Bankası faiz kararı için uzmanalr tarafından tahminler yürütülmeye başlandı. Karar içinyapılan anketler için araştırmalar da hızlandı. 17 ekonomist tarafından katılım sağlanan ankette tüm ekonomistler faiz kararının sabit kalacağını belirtti.