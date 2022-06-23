Merkez Bankası faiz oranı 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı faiz kararı ne olur? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı Haziran ayı için birçok kişi bekleyişini sürdürüyor. Özellikle en merak edilenler arasında Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusu yer aldı. Piyasaların çok fazla etkilenmesi sebebiyle gözler TCMB tarafından açıklanacak karara çevirldi. Son PPK toplantısında faiz kararının yüzde 14 olarak sabit kalacağı beliritlmişti. Haziran ayı faiz kararı ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.