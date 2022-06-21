23 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar? Cemal Metin Avcı kaç yıl ceza aldı? Pınar Gültekin davası son durum!

23 YIL HAPİS CEZASI ALAN NE KADAR YATAR?

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, ''Bugün burada adalet ölmüştür. Yargıtay'a gideceğiz. Tam anlamıyla bir hukuk garabeti olan bu kararı derhal istinafa taşıyacağız. 23 yıl ceza alan Cinayet sanığı Cemal Metin Avcı'nın bu kararla yatarı 14.5 yıl hapis olacak.'' diye konuştu.

Davanın 16 Mayıs'ta görülen 12'nci duruşmasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek'ten, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada diğer tutuksuz sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan, anne Ayten ve baba Selim Avcı'nın da 'suç delillerini gizlemek ve yok etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.