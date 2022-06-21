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    • Haberler
    • 21.06.2022 09:15
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    • 21.06.2022 09:15
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    23 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar? Cemal Metin Avcı kaç yıl ceza aldı? Pınar Gültekin davası son durum!

    Pınar Gültekin davası 23 ay sonra karara bağlandı. Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisini katleden Cemal Metin Avcı’ya ‘haksız tahrik’ indirimiyle verilen 23 yıl hapis isyana neden oldu. Olay gündem olurken internet arama motorlarında 23 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte yanıtı...

    23 YIL HAPİS CEZASI ALAN NE KADAR YATAR?

    Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde dava sonuçlandı. 16 Temmuz 2020'de ortadan kaybolan Gültekin eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İkili arasında çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü söyleyen Avcı, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğü itiraf etmişti. Bir önceki gün gerçekleştirilen mahkemede katil zanlısına 23 yıl hapis cezası verildi. Peki 23 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar?

    23 YIL HAPİS CEZASI ALAN NE KADAR YATAR?

    Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, ''Bugün burada adalet ölmüştür. Yargıtay'a gideceğiz. Tam anlamıyla bir hukuk garabeti olan bu kararı derhal istinafa taşıyacağız. 23 yıl ceza alan Cinayet sanığı Cemal Metin Avcı'nın bu kararla yatarı 14.5 yıl hapis olacak.'' diye konuştu.

    Davanın 16 Mayıs'ta görülen 12'nci duruşmasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek'ten, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada diğer tutuksuz sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan, anne Ayten ve baba Selim Avcı'nın da 'suç delillerini gizlemek ve yok etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

    'GEÇMİŞİM ÇOK TEMİZ'

    Karara çıkan davanın 13'üncü duruşması, dün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son sözü sorulan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi. Geçmişinin çok temiz olduğunu ve sabıka kaydının olmadığını savunan Avcı, mahkemeden son isteğinin adaletin doğru tecelli etmesi olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Cemal Metin Avcı'yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Ardından haksız tahrik' indirimi uygulayarak bu cezayı 23 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.

        AİLESİ KONUŞTU

        * Baba Sıddık Gültekin: Türkiye'de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak.

        * Anne Şefika Gültekin: Hak, hukuk, adalet bu değil. Bu cezayı kesinlikle kabul etmiyoruz.

        * Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Canan Güllü: Bu kadın bir kere değil, canlıyken, yakılarak, boğularak, darp edilerek katledilmiştir. Sonra da onun ahlakı ve namusu üzerinden kastedilerek katledilmiştir. Bir Dava öncesi hayatımızı yaşarken bir de dava sonrasında öldürülüyoruz. Yetti artık.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Haberler 23 yıl hapis cezası alan ne kadar yatar? Cemal Metin Avcı kaç yıl ceza aldı? Pınar Gültekin davası son durum!
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