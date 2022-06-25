Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 25 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları son dakika!

Piyasaların yakından takip ettiği FED'in faiz kararını açıklaması sonrası altında hareketlilk baş gösterdi. 25 Haziran itibariyle gram altın 1.025,028, çeyrek altın 1.671,00, Ata altın 6.890,00 TL olarak kaydedildi. Bir süre önce destek olmak için yatırımlarını TL'ye çevirdiğini dile getiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bir süre daha TL'de kalmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Yatırımlarıyla ilgili, '' Aşağı yönlü hareketler yaşandığı zaman alım pozisyonları yaparım.'' dedi. İşte Altın fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? sorularının yanıtları ve son dakika 25 Haziran 2022 İslam Memiş altın yorumları...
25 HAZİRAN ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
GRAM ALTIN FİYATI
992.103
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.840,21
1.840,53
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.662
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.885 TL
YARIM ALTIN FİYATI
3.325 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
6.555,94
6.679,84
ATA ALTIN FİYATI
6.778,30
6.946,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
930,21
963,73