KYK bayramdan önce yatar mı? Haziran ayı 2022 burs kredi ödemeleri ne zaman? KYK borç sorgulama ekranı!

KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek sorusu Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler müjdeli haberi bekliyor. Bu kapsamda "Burs ve kredi ödemesi bayramdan önce yapılacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...
KYK BURSU BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
2022 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Lisans: 850 TL
Yüksek lisans: 1700 TL
Doktora: 2.550 TL
Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.