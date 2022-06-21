EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 21 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım ödemesi sorgula! 2.292,02 TL...

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusu bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kişiler ile onların ailesine yapılan söz konusu ödemelerden binlerce kişi yararlanıyor. Haziran ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 21 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi ve E-Devlet evde bakım ödemesi sorgulama ekranı!
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları yatmaya başladı. Bilindiği üzere ödemelere her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor. 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseltilen ödeme miktarı yardımdan yararlananan vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
21 HAZİRAN 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
1- Tokat
2- Ordu
3- Hatay
4- Bolu
5- Osmaniye
6- Kırşehir
7- Antalya
8- Uşak
9- Balıkesir
10- Konya
11- İstanbul
12- Kocaeli
13- Bursa
14- Kırıkkale
15- Manisa
16- Bilecik
17- Çanakkale
18- Malatya
19- Denizli
20- Ankara
21- Şanlıurfa
22- Zonguldak
23- Afyonkarahisar
24- Sakarya
25- Diyarbakır
26- İzmir
27- Aksaray
28- Samsun