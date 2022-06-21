EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 21 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım ödemesi sorgula! 2.292,02 TL...

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusu bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kişiler ile onların ailesine yapılan söz konusu ödemelerden binlerce kişi yararlanıyor. Haziran ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 21 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi ve E-Devlet evde bakım ödemesi sorgulama ekranı!