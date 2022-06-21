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    • Haberler
    • 21.06.2022 09:03
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    • 21.06.2022 09:04
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    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 21 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım ödemesi sorgula! 2.292,02 TL...

    Her ay düzenli olarak yatan evde bakım paralarının bu ayki ödemesini henüz almayanlar araştırmalar yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi E-Devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım parası ne kadar? İşte 21 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi ve sorgulama ekranı!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI

    Evde bakım maaşı yattı mı? sorusu bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kişiler ile onların ailesine yapılan söz konusu ödemelerden binlerce kişi yararlanıyor. Haziran ödemelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte 21 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi ve E-Devlet evde bakım ödemesi sorgulama ekranı!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşları yatmaya başladı. Bilindiği üzere ödemelere her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatıyor. 2022 yılında 2.292,02 TL'ye yükseltilen ödeme miktarı yardımdan yararlananan vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

    21 HAZİRAN 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    1- Tokat

    2- Ordu

    3- Hatay

    4- Bolu

    5- Osmaniye

    6- Kırşehir

    7- Antalya

    8- Uşak

    9- Balıkesir

    10- Konya

    11- İstanbul

    12- Kocaeli

    13- Bursa

    14- Kırıkkale

    15- Manisa

    16- Bilecik

    17- Çanakkale

    18- Malatya

    19- Denizli

    20- Ankara

    21- Şanlıurfa

    22- Zonguldak

    23- Afyonkarahisar

    24- Sakarya

    25- Diyarbakır

    26- İzmir

    27- Aksaray

    28- Samsun

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

        Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla 'https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu' adresi üzerinden sorgulama işlemini yapabiliyor.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Haberler EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 21 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi! E-Devlet evde bakım ödemesi sorgula! 2.292,02 TL...
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