VE BAŞLADI! İlk evini alacaklara müjde! 2628 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olun! TOKİ 2+1, 3+1 ödeme planları...

2021 senesinde pandemi nedeni ile projede beklenen başvuru ekranı açılmazken 2022 senesi için bu rakam 150 bin olarak ilan edilmişti. Söz konusu projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurunun yapılması beklenirken Haziran ayı sonu ya da en geç Temmuz ayı içerisinde başvuru ekranının açılması bekleniyor.