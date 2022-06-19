Bakandan af müjdesi! 10 bin TL altındaki borçlar siliniyor! İşte borç affı için gereken şartlar...

Bu sene başında alınan bir kararla da genel sağlık sigortası kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan kişilere; Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devletin üniversite hastanelerinde 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti alabilmelerine imkan tanındı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.