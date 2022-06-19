Bakandan af müjdesi! 10 bin TL altındaki borçlar siliniyor! İşte borç affı için gereken şartlar...

Bakanlıktan gelen müjdeli haber vatandaşı oldukça sevindirdi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 10 bin TL borçlar siliniyor mu sorusu yer aldı. Peki, 10 bin TL borç siliniyor mu? 2022 borç affı şartları neler? Boç affı çıktı mı? İşte merak edilenler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi (silindi)" notunu paylaştı. Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise 10 bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.
BORÇ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Son verilere göre de sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışanlar ile emekliler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler dışında genel sağlık sigortası kapsamı altında 9.4 milyon kişi bulunuyor. Bunların 2 milyon kişisi primlerini kendi ödüyor, 7.4 milyon kişinin primlerini devlet karşılıyor. Bunların dışında da sağlık sigortası tescili olan ama primlerini ödemeyen, bundan dolayı da devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayan milyonlarca kişi bulunuyor. Bu kişilerin prim borçlarını ödeyip, sağlık hizmeti almalarını sağlamak için geçmişte birçok yapılandırma fırsatı sunuldu.