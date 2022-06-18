YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022 neler? Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim? ÖSYM YKS sınav yasak listesi 2022!

YKS sınav günü geldi çattı. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS için heyecan dorukta. Bugün ve yarın gerçekleşecek olan oturumlara katılım gösterecek yüz binlerce öğrenci, heyecanını yenerek sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Adaylar, sınava girmeden önce çeşitli konularda da araştırmalarını sürdürmeyi ihmal etmiyor. Bu doğrultuda, 'YKS'ye ulaşım kartı (akbil) ve bozuk para ile girilir mi?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022 neler? Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim? Soruları da merak edildi. İşte tüm detaylar!