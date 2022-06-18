YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022 neler? Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim? ÖSYM YKS sınav yasak listesi 2022!

YKS sınav günü geldi çattı. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS için heyecan dorukta. Bugün ve yarın gerçekleşecek olan oturumlara katılım gösterecek yüz binlerce öğrenci, heyecanını yenerek sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Adaylar, sınava girmeden önce çeşitli konularda da araştırmalarını sürdürmeyi ihmal etmiyor. Bu doğrultuda, 'YKS'ye ulaşım kartı (akbil) ve bozuk para ile girilir mi?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler 2022 neler? Üniversite sınavına girerken telefonu nereye bırakabilirim? Soruları da merak edildi. İşte tüm detaylar!
YKS OJE YASAK MI?
YKS sınavında oje yasağı bulunmuyor. Ojeli tırnağa sahip adaylar sınava rahatlıkla giriş yapabiliyor.
YKS GİYİM YASAĞI VAR MI?
Adaylar dilediğinde giyinip sınava girebilirler. Giyim yasağı bulunmuyor.
YKS CEP TELEFONU İLE GİRİLEBİLİYOR MU?
YKS'ye cep telefonu ile girmek yasaktır. Tek gelen vatandaşlar cep telefonlarını bir köşeye bırakmalılar.
YKS KÜPE İLE GİRİLİR Mİ?
Sınava kolye, küpe, bilezik ve yüzük gibi aksesuarlar ile girmek yasaktır.