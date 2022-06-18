2022 YKS başarı duası! Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği YKS kazanma duası! Sınavda strese, unutkanlığa karşı okunacak dualar hangileri?

YKS'ye girerken okunacak dua hangisi? YKS sınav başarı duası! Sınav duası sözleri nelerdir? 18-19 Haziran tarihlerinde YKS sınavında üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca öğrenci sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Öğrenciler ve aileleri arama motorlarında sınav duası sözleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, YKS'ye girerken okunacak dua hangisi? YKS sınav başarı duası merak ediliyor.
SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."