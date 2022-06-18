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    • 18.06.2022 07:08
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    • 18.06.2022 07:09
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    YKS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 18 Haziran Cumartesi YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS giriş belgesi nasıl olmalı?

    18 Haziran YKS saat kaçta bitecek? YKS TYT kaç dakika sürecek? Üniversite giriş sınavları için 2 gün sürecek maraton nihayet başladı. Bugün yapılacak TYT sınavının ardından, Pazar günü AYT ve YDT oturumları düzenlenecek. Peki; YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS kaçta bitecek? YKS giriş belgesi nasıl olmalı? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    YKS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 18 Haziran Cumartesi YKS TYT kaç dakika sürecek?

    2022 YKS heyecanında ilk oturum bugün başlıyor. Sınava Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci giriş yapacak. Bu kapsamda bazı bilgiler milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye başlandı. Öğrenciler, "YKS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 18 Haziran Cumartesi YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS giriş belgesi nasıl olmalı?" şeklinde soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler!

    YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

    2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

    3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika



    Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

    YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

        3 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU

        2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS'ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla.

        YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT'de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT'deki görevli sayısı ise 30 bin 418 kişi.

        MASKESİZ SINAV

        2022-YKS, pandemi döneminin ardından uygulanacak ilk sınav olacak. ÖSYM pandemi dönemindeki bütün sınavları, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nca oluşturulan "COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda hazırlanan "Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Rehberi"ne göre uyguladı.

        Bu rehbere göre salonlara seyrek aday ataması yapıldı. Adaylara bina girişlerinde maske, dezenfektan ve dezenfektanlı mendil dağıtıldı. Bundan sonraki sınavlarda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sadece Sınav Binası girişlerinde adaylara dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlileri ve adaylar isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecek.
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        Haberler Haberler YKS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 18 Haziran Cumartesi YKS TYT kaç dakika sürecek? YKS giriş belgesi nasıl olmalı?
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