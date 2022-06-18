YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan 2022? YKS 2022 baraj kalktı mı? YKS TYT AYT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Büyük bir heyecanla beklenen YKS'ye sadece saatler kaldı. milyona yakın adayın katılımı ile düzenlenecek olan YKS 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylara 165 dakika süre tanınacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girecek olan tüm adaylar YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS net puan hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte tüm bilinmesi gerekenler!
YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan tespit edilecek.
YKS BARAJ KALKTI MI?
Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.