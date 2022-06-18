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    • Haberler
    • 18.06.2022 12:35
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    • 18.06.2022 12:35
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    PMYO polis alımı kontenjan, TYT taban puan kaç olur? 2022 yılı PMYO polis alımı başvuru şartları nedir?

    PMYO 2022 yılı polis alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. PMYO'ya başvurabilmek için öncelikle liseyi bitirmeniz veya lise son sınıfta olmanız gerekmektedir. YKS sınavına girerek her yıl değişen baraj puanını almalısınız. Bu bağlamda üniversite hayali kuran adayların diğer bir tercihi de Polis Okullarıdır. Bildiğiniz üzere Polis Akademisi Başkanlığı PMYO kapsamında her yıl lise mezunları içerisinden TYT puanı ile Polis alımı yapıyor. 2022 yılı PMYO alımları için müjde bekleniyor. Adaylar yeni sınava katıldı ve sonuçlar kapsamında alım ilanı yayımlanacak mı?

    takvim.com.tr
    2021 yılı PMYO polis alımı başvuru şartları nedir?

    Lise mezunları içerisinden kamuya PMYO alımı ilanı geliyor mu? Adaylar 2021 yılı TYT sınavına girdi. TYT puanlar 2021 mi 2022 mi olacak? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek Lise Mezunu Polis Alımı için büyük müjde bekleniyor. 2020 yılında da 2500 kişilik boş kontenjan beklenmekteydi ancak Pandemi sebebi ile alımların ertelenmesi 2022 yılında yapılacak Polis Memuru adayı alımı için kontenjanı arttırıyor. Bu yönde 2 yıllık yapılacak alım için en az 3500 polis memuru adayı alımı bekleniyor. Bu sayı Polis Akademisi Başkanlığından gelecek müjde ile 5000 kişilik kontenjan gelmesi de muhtemeller arasında...

    2022 YILI PMYO POLİS MEMURU ADAYI ALIMI İLANI YAYIMLANIYOR MU?

    Bildiğiniz gibi 2020 yılı PMYO alımları Koronavirüs sebebi ile ertelenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile tam açılma kadarı alındı. Bu kapsamda yeni eğitimlerin başlaması için herhangi bir engel kalmadı.

    BEKLENEN KONTENJAN SAYISI NE KADAR?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek Lise Mezunu Polis Alımı için büyük müjde bekleniyor. 2020 yılında da 2500 kişilik boş kontenjan beklenmekteydi ancak Pandemi sebebi ile alımların ertelenmesi 2021 yılında yapılacak Polis Memuru adayı alımı için kontenjanı arttırıyor. Bu yönde 2 yıllık yapılacak alım için en az 3500 Polis Memuru Adayı alımı bekleniyor. Bu sayı Polis Akademisi Başkanlığından gelecek müjde ile 5000 kişilik kontenjan gelmesi de muhtemeller arasında

        TABAN TYT PUANI KAÇ OLMALI?

        Polis Memuru Adayı alımları YKS TYT puanı ile yapılıyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 250 ile 260 puan arasında değişmektedir. 2021 yılında yapılacak PMYO alımları için taban puan 260 olarak beklenmektedir.

        ALIMLAR 2020 İLE Mİ VEYA 2021 TYT PUANI İLE Mİ YAPILACAK?

        Öğrencilerin geçtiğimiz yılda da girdiği TYT sınavından almış oldukları puanlar boşta duruyor. PMYO alımlarının yapılmaması ile adaylar tedirgin oluyor. 2021 yılı PMYO alımları için tahmini olarak her iki yıla ait TYT puanları da kullanılması bekleniyor. Ancak kesin bilgi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak ilan ile belli olacaktır.

        DİĞER ŞARTLAR NEDİR?

        Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları için adaylardan TYT dışında bazı genel nitelikler aranacak. Bunlar ise, 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşında gün almamış olmak, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 162 cm boyundan kısa boylu olmamak, Herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Alkol veya uyuşturucu gibi maddelerden herhangi bir tedavi görmüyor veya görmüş olmamak gibi genel nitelikler aranacak.

        PMYO HAKKINDA

        Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.
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        Haberler Haberler PMYO polis alımı kontenjan, TYT taban puan kaç olur? 2022 yılı PMYO polis alımı başvuru şartları nedir?
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