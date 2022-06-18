Uluslararası ilişkiler kazanmak için 2022 YKS’de kaç net yapmak gerekir? 2022 Uluslararası İlişkiler bölümü taban-tavan puanları!

Uluslararası İlişkiler taban puanları başarı sıralaması! YKS sınavlarının sona ermesiyle birlikte sınava giren öğrenciler bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamasını merak edip araştırmaya başladı. Sınav sonrası puan hesaplaması yapan öğrenciler hangi bölüm için kaç puan gerektiğini merak ediyor. En çok tercih edilen bölümlerden birisi olan Uluslararası İlişkiler bölümü puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanları başarı sıralaması nedir? Uluslararası ilişkiler kazanmak için YKS'de kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen soruların yanıtları!