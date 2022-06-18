Uluslararası ilişkiler kazanmak için 2022 YKS’de kaç net yapmak gerekir? 2022 Uluslararası İlişkiler bölümü taban-tavan puanları!

Uluslararası İlişkiler taban puanları başarı sıralaması! YKS sınavlarının sona ermesiyle birlikte sınava giren öğrenciler bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamasını merak edip araştırmaya başladı. Sınav sonrası puan hesaplaması yapan öğrenciler hangi bölüm için kaç puan gerektiğini merak ediyor. En çok tercih edilen bölümlerden birisi olan Uluslararası İlişkiler bölümü puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanları başarı sıralaması nedir? Uluslararası ilişkiler kazanmak için YKS'de kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen soruların yanıtları!
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TABAN PUANI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 320-420 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2022 Uluslararası ilişkiler bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Eşit Ağırlık puan türünde ortalama 380 puan alması gerekiyor.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER AYT KAÇ NET?
Uluslararası ilişkiler alanında gereken puanı almak isteyen bir öğrencinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ortalama 50-55 net yapması gerekiyor.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
Uluslararası ilişkiler okumak isteyen adayların, iyi bir okula kayıt olabilmek için AYT'de ortalama 51 net, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'de ise 75 net yapması gerekiyor. 2021 üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.