Polislik PMYO başvurusu için TYT’den kaç net yapmak gerekiyor? 2022 YKS üniversite sınavı polislik kaç puan?

Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ile ilgili araştırmalarına başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavı oturumlarının ardından bilindiği üzere tercih için kollar sınavanacak. Polis Meslek Yüksek Okulları da bu kapsamda taban puanlarını yayınlamış olacak. YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. Peki, PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte detaylar!
PMYO TABAN PUANLARI
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2021 yılı takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.