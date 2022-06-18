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    • Haberler
    • 18.06.2022 16:23
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    • 18.06.2022 16:23
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    ÖSYM-YÖK 18 Haziran YKS 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim başarı sıralaması

    2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim başarı sıralaması ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile eş zamanlı olarak bu sayfada yer alacaktır. Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye temel puan ile sınava giren bütün öğrencilerin içersinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, adedi ile bir miktar kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

    takvim.com.tr
    18 Haziran 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri 2022 taban-tavan puanları

    2022 YKS sınavıs sonrasında milyonlarca öğrenci aldıkları puanlar bağlamında tercih yapacaklar. Bu kapsamda sınavdan çıkan üniversite adayları 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim başarı sıralaması gibi detayları merak ediyor. Haberimizde bunlara değindik. Bölüm puanları ÖSYM'nin yayınlamış bulunduğu verilerden oluşmaktadır. Yani tamamıyla gerçek ve güncel bilgilerdir. YKS puanı ile yerleşilebilen bölümlerin verilerine alttaki alakalı linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    18 HAZİRAN 2 YILLIK ÖNLİSANS VE 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ 2022 TABAN-TAVAN PUANLARI

    Üniversite taban puanları her sene bulunduğu gibi bu sene da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Fakat geçen seneki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler amacıyla düşünce verebilecek.

    2021 YKS TABAN - TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLAMA

    TYT imtihan puanının hesaplanması amacıyla Temel Matematik Testi ya da Türkçe Testinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan ya da TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/ya da YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

    SAY, SÖZ ve EA puan türündeki imtihan puanlarının hesaplanması amacıyla lüzumlu olan alakalı puan çeşidine dair AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu ile DİL puan türündeki imtihan puanının hesaplanması amacıyla lüzumlu olan Yabancı Dil Testinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu uygulanmaya devam edecektir.

        Özel beceri imtihanıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek amacıyla adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekiyor olup taban puan koşulu aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine alakalı yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek amacıyla lüzumlu olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.

        2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir ileri sene kullanılamayacaktır.

        TABAN PUAN

        Taban puan, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türündeki puanıdır.

        BAŞARI SIRASI

        Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.

        ÖSYM YKS YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

        Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye temel puan ile sınava giren bütün öğrencilerin içersinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

        Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, adedi ile bir miktar kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

        Yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavının koşullarına göre sık sık farklılık gösterse de okula giriş amacıyla asıl lüzumlu olan değerin sınav sıralaması bulunduğu bundan dolayı yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

        İl geneli hesaba katılarak belirtiler yüzdelik dilim, o öğrenciyle eş güdümlü aynı ilde imtihana giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke çapında hesaplanan yüzdelik dilim ise bütün ülkedeki öğrenci adedi hesabı dahil edilerek açıklanır.
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        Haberler Haberler ÖSYM-YÖK 18 Haziran YKS 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim başarı sıralaması
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