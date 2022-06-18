ÖSYM-YÖK 18 Haziran YKS 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim başarı sıralaması

2022 YKS sınavıs sonrasında milyonlarca öğrenci aldıkları puanlar bağlamında tercih yapacaklar. Bu kapsamda sınavdan çıkan üniversite adayları 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim başarı sıralaması gibi detayları merak ediyor. Haberimizde bunlara değindik. Bölüm puanları ÖSYM'nin yayınlamış bulunduğu verilerden oluşmaktadır. Yani tamamıyla gerçek ve güncel bilgilerdir. YKS puanı ile yerleşilebilen bölümlerin verilerine alttaki alakalı linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
18 HAZİRAN 2 YILLIK ÖNLİSANS VE 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ 2022 TABAN-TAVAN PUANLARI
Üniversite taban puanları her sene bulunduğu gibi bu sene da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Fakat geçen seneki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler amacıyla düşünce verebilecek.
TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLAMA
TYT imtihan puanının hesaplanması amacıyla Temel Matematik Testi ya da Türkçe Testinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan ya da TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/ya da YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.
SAY, SÖZ ve EA puan türündeki imtihan puanlarının hesaplanması amacıyla lüzumlu olan alakalı puan çeşidine dair AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu ile DİL puan türündeki imtihan puanının hesaplanması amacıyla lüzumlu olan Yabancı Dil Testinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu uygulanmaya devam edecektir.