ÖSYM-YÖK 18 Haziran YKS 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans bölümleri 2022 taban-tavan puanları yüzdelik dilim başarı sıralaması

TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLAMA

TYT imtihan puanının hesaplanması amacıyla Temel Matematik Testi ya da Türkçe Testinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan ya da TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/ya da YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki imtihan puanlarının hesaplanması amacıyla lüzumlu olan alakalı puan çeşidine dair AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu ile DİL puan türündeki imtihan puanının hesaplanması amacıyla lüzumlu olan Yabancı Dil Testinden 0,5 ya da daha çok ham puan almış olma koşulu uygulanmaya devam edecektir.