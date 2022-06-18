Endüstri Mühendisliği kazanmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? 2022 Endüstri Mühendisliği bölümü taban-tavan puanları!

Endüstri Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması! YKS sınavlarının sona ermesiyle birlikte sınava giren öğrenciler bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamasını merak edip araştırmaya başladı. Sınav sonrası puan hesaplaması yapan öğrenciler hangi bölüm için kaç puan gerektiğini merak ediyor. En çok tercih edilen bölümlerden birisi olan Endüstri Mühendisliği bölümü puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanları başarı sıralaması nedir? Endüstri Mühendisliği kazanmak için YKS'de kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen soruların yanıtları!