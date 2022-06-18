Endüstri Mühendisliği kazanmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? 2022 Endüstri Mühendisliği bölümü taban-tavan puanları!

Endüstri Mühendisliği taban puanları başarı sıralaması! YKS sınavlarının sona ermesiyle birlikte sınava giren öğrenciler bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamasını merak edip araştırmaya başladı. Sınav sonrası puan hesaplaması yapan öğrenciler hangi bölüm için kaç puan gerektiğini merak ediyor. En çok tercih edilen bölümlerden birisi olan Endüstri Mühendisliği bölümü puanları da arama motorlarında sorgulanıyor. Endüstri Mühendisliği bölümü taban puanları başarı sıralaması nedir? Endüstri Mühendisliği kazanmak için YKS'de kaç net ve kaç puan yapmak gerekir? İşte merak edilen soruların yanıtları!
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 420-440 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2022 Endüstri mühendisliği bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Sayısal puan türünde ortalama 430 puan alması gerekiyor.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AYT KAÇ NET?
Endüstri mühendisliği alanında gereken puanı almak isteyen bir öğrencinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ortalama 60-65 net yapması gerekiyor.