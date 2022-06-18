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    • Haberler
    • 18.06.2022 16:19
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    • 18.06.2022 16:19
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    Sınıf öğretmenliği taban puanları 2022! Sınıf öğretmenliğini kazanmak için YKS’de kaç net yapmak, kaç puan almak gerekir?

    Üniversite sınavına giren milyonlarca kişiden öğretmenlik hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi sınıf öğretmenliği taban puanları 2021 sorgulamasını sıklıkla yapmaya başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde 3 oturum halinde düzenlenen 2022 yılı YKS sınavına katılıp ters döken adaylar sınav sonrası istediği bölüme puanı yetip yetmemeyeceğini araştırmaya başladı. Peki ÖSYM 2022 yılı taban puanlarını yayınladı mı? Sınıf öğretmenliğini kazanmak için YKS'de kaç net yapmak, kaç puan almak gerekir

    takvim.com.tr
    Sınıf öğretmenliği taban puanları 2022!

    Sınıf öğretmenliği taban puanları 2022! Sınıf öğretmenliğini kazanmak için YKS'de kaç net yapmak, kaç puan almak gerekir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavında ter döken milyonlarca kişi şimdi okumak istediği bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki en çok tercih edilen mesleklerden biri olan sınıf öğretmenliği taban puanları belli oldu mu?

    SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI NEDİR?

    2022 yılı için henüz yayınlanmadı, ÖSYM açıkladığında haberimizde yer alacak. Geçmiş yılları görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

    * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

    * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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        Haberler Haberler Sınıf öğretmenliği taban puanları 2022! Sınıf öğretmenliğini kazanmak için YKS’de kaç net yapmak, kaç puan almak gerekir?
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