Tıp fakültesi taban puanları 2022! Tıp fakültesini kazanmak için YKS’de kaç net yapmak gerekir? İşte puanlar…

Tıp fakültesi taban puanları 2022! Tıp fakültesini kazanmak için YKS'de kaç net yapmak gerekir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 2022 üniversite sınavından çıkanlar hemen istedikleri bölümün taban puanlarının ÖSYM tarafından açıklanıp açıklanmadığını araştırır oldu. YKS tıp fakültesi taban puanları 2022 yılı için belli oldu mu?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2022 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI NEDİR?

2022 yılı için henüz yayınlanmadı, ÖSYM açıkladığında haberimizde yer alacak. Geçmiş yılları görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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