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    • Haberler
    • 18.06.2022 07:07
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    • 18.06.2022 07:08
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    Sınavda başarı için hangi dualar okunmalı? 2022 YKS sınav duası! Nihat Hatipoğlu başarı duası!

    YKS sınavına sayılı saatler kaldı. Stres ve çalışma ile dolu bir senenin ardından öğrenciler de hazırlıklarını tamamladı. Sınava girmeden önce dua ederek başarı dileklerini yerine getirmek isteyenler ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Çocukları sınava girecek veliler ve birçok öğrenci başarı duası ve YKS sınav duası hakkında araştırmalara başladı. Sınavda başarı için okunacak dualar ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    2022 YKS sınav duası! Nihat Hatipoğlu başarı duası!

    Üniversite hayali olan birçok genç hafta sonu YKS sınavlarına girecek. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler sınava girmeden önce edilecek duaları araştırmaya başladı. Peki, sınavda başarı için hangi dualar okunur? Nihat Hatipoğlu başarı duası okunuşu nedir? 2022 YKS öncesi hangi dua okunmalı? İşte merak edilenler…

    Nihat Hatipoğlu YKS Sınav Duası

    Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Sınava girmeden önce dua etmek isteyen öğrenciler konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte YKS'ye girmeden önce okunacak dua;

    Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

    Sınav başlayınca şu duayı okuyunuz;

    Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

    Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

    Nihat Hatipoğlu sınavda okunacak dua | Nihat Hatipoğlu sınava girerken okunacak dua

    YKS TYT AYT YDT BAŞARI DUASI


    Sınava girerken okunacak dua;

    "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

    Sıraya oturunca okunacak âyet;

    "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

        ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

        Nihat Hatipoğlu sınavda okunacak dua | Nihat Hatipoğlu sınava girerken okunacak dua

        SINAVDA UNUTKANLIĞA İYİ GELECEK EN İYİ DUA
        19 defa okuyun: Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."

        – Bu dua herhangi bir işe başlarken okunur.

        "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

        ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

        – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

        ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

        Sınava girmeden önce 3,5,7 defa oyun: Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr.

        Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
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        Haberler Haberler Sınavda başarı için hangi dualar okunmalı? 2022 YKS sınav duası! Nihat Hatipoğlu başarı duası!
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