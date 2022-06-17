Koşulsuz şartsız 30 bin lira veriliyor! Halk şubelere akın etti! Emekliye 50 bin TL… PTT’den müjdeli haber!

Acil nakit ihtiyacı olanlar için PTT'den müjdeli haber geldi. PTT koşulsuz şartsız kredi vereceğini açıkladıktan sonra vatandaşlar şubelere akın etti. Peki, PTT kredi başvuru şartları neler? PTT ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? PTT nasıl kredi veriyor? İşte merak edilenler…
PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
PTT 30 bin TL'ye değin verdiği ihtiyaç kredilerinde banka kredi puanı düşük olan kişilere bile hızlı kredi sonucu vermektedir. PTT'den acil gereksiniminiz olması halinde nakit kullanmak için PTT'nin anlaşmalı olduğu Aktif Bank ile N Kolay Kredi adlı kampanyaya dahil olabilirsiniz. Bu biçimde kredi başvurusu yapmış olacağınızı bilmelisiniz.
Cep telefonunuzdan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirerek PTT şubelerini ziyaret etmeden 30 bin TL alıp alamayacağınızı da görmüş olacaksınız. PTT şubelerine gitmeden başvuru yapacaksanız ve zaten PTT'den emekli maaşı çekiyorsanız SMS kısmına PTT yazarak boşluk ilave edip TC kimlik numaranızı da ekleyerek 3050 numarasına yollayabilirsiniz.