Koşulsuz şartsız 30 bin lira veriliyor! Halk şubelere akın etti! Emekliye 50 bin TL… PTT’den müjdeli haber!

Şayet emekli maaşınız yok ise KREDİ yazarak boşluk bırakın ve yine TC kimlik numaranızı yazıp aynı numaraya gönderin. Kendi telefon numaranız ile yaptığınız başvuruyla beraber kredi değerlendirmeniz son derece kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilir ve size dönüş yapılır. Kredi sonucu olumlu halde olan kişiler evlerine en yakın konumdaki PTT şubesini ziyaret ederek işlem yapabilir. Dilerseniz şubeyi ziyaret etmeden iş ya da ev adresinizle de kredi kullanabilirsiniz.