TYT puanı kaç yıl geçerli? TYT puanım 200'ün üzerinde olursa, 2023-YKS'de bu puanımı kullanabilir miyim? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi?

2021-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?



2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2022-TYT nihai Sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2022-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS kılavuzunda yer almaktadır.

2021-TYT puanım 200'ün üzerinde. 2021 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2021 yılı AYT ve YDT puanları 2022 yılında geçerli değildir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2021- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2022-TYT'ye de girebilirler.