YKS TYT'de sorulan Elhamra Sarayı kime aittir, mimarı kimdir? Elhamra Sarayı nerede, hangi ülkede?

Elhamra Sarayı hakkında aramalar hız kazandı. 2022 Temel Yeterlilik Testi'nde çıkan sorular merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Elhamra Sarayı oldu. Peki, Elhamra Sarayı nerede, hangi ülkede? TYT'de sorulan Elhamra Sarayı kime aittir, mimarı kimdir? İşte konu hakkında merak edilenler!
ELHAMRA SARAYI NEREDE?
El-Hamra Sarayı (İspanyolca: Alhambra; Arapça: الْحَمْرَاء: "Kıpkırmızı, çok kırmızı" (eril formda "ahmer" olan sözcüğün dişil yapıdaki şeklidir), İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alan, İslami Arap mimarisinin Qal'at Al-Hamra mimari anlayışı ile yapılan saray ve kale yapısıdır.
Saraya ait ilk yapılanma, MS 889'a tarihlenen Roma Dönemi surlarının üzerine küçük bir kale inşa edilerek başladı. 13. yüzyılın ortalarına kadar bir onarım yapılmayan kale, Gırnata Emiri Muhammed Nasır döneminde bugünkü görünümüne kavuştu. 1333'te Gırnata Sultanı I. Yusuf, kaleyi hükümdarlık sarayına dönüştürdü. 1492'de bölgede yeniden Hristiyan hakimiyetinin sağlanmasının ardından, saraya kısmen Rönesans mimarisinin etkilerinin görüldüğü çeşitli eklemeler yapıldı.
El-Hamra'nın yapımı devam ederken Endülüs'ün diğer önemli iki şehri Kurtuba ve Sevilla (1236 ve 1248'de) Hristiyan Kastilyalıların eline geçmiştir ve oradaki Müslüman halk çeşitli işkencelere uğramıştır.