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    • Haberler
    • 18.06.2022 00:10
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    • 18.06.2022 06:59
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    Hafta sonu sınav var mı? 18 - 19 Haziran hangi sınavlar var? TYT, AYT, YDT nedir? 2022 YKS hakkında tüm bilgiler

    Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi sınav tarihlerini araştırmaya koyuldu. LGS sınavı bu yıl 5 Haziran'da uygulanmı. Önümüzde YKS var. Lise mezunları üniversiteye giriş için TYT, AYT, YDT oturumlarına katılacak. Adayların hazırlıkları tam gaz devam ederken Hafta sonu sınav var mı? 18 - 19 Haziran hangi sınavlar var? TYT, AYT, YDT nedir? soruları gündeme geldi. İşte merakla araştırılan soruların yanıtları ve 2022 YKS hakkında tüm bilgiler...

    Hafta sonu sınav var mı?

    ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar genellikle hafta sonları uygulanıyor. 2022 yılında LGS, YKS ve DGS adayları merakla sınav tarihlerini sorguluyor. Liseye Geçiş Sistemi kısaca LGS sınavı MEB tarafından 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmişti. 8. sınıf mezunlarının katılım gösterdiği sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Sırada YKS var. Peki Hafta sonu sınav var mı? 18 - 19 Haziran hangi sınavlar var? TYT, AYT, YDT nedir? 2022 YKS ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

    HAFTA SONU 18-19 HAZİRAN'DA SINAV VAR MI?

    18 Haziran'da YKS'nin 1. oturumu olan TYT uygulanacak. TYT oturumu 120 soru 165 dakikadır. Adaylar 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da sınava girecek.

    2.Oturum AYT de 19 Haziran Pazar günü, saat 10.00'da başlayacak. ATY oturumu 160 soru 180 dakikadır.

    Son olarak 3.Oturum YDT ise 19 Haziran Pazar günü, saat 15.30'da başlayacak. Bu oturum da 80 soru 120 dakikadır.

    TYT, AYT, YDT NEDİR?

    TYT OTURUMU HAKKINDA

    TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumudur. Bu sınavlara girebilmek için öğrencilerin lise 12. Sınıf öğrencisi ya da mezunu olması gerekir. Bu sınav kapsamında öğrenciler birçok dersten sorumludur.

    TYT anlamı Temel Yeterlilik Testi'dir. Bu sınav daha çok 9. ve 10. sınıflarda gördükleri derslerin konularını kapsar. Dersler kapsamında mantıksal düşünme, düşünme temelli problem çözme becerileri ve akıl yürütme becerileri test edilir.

    TYT sınavında öğrencilerin sorumlu oldukları belli başlı dersler bulunur. Bu sınavlarda öğrencilerin sorumlu oldukları dersler:

    Türkçe
    Sosyal bilimler
    Temel matematik
    Fen bilimleri
    Öğrencilerin derslerinden başarı göstermeleri beklenir.

    AYT OTURUMU HAKKINDA

    Üniversite sınavları için TYT sınavından bir gün önce yapılan sınav oturumu AYT'dir. Alan Yeterlilik Sınavı olan AYT, öğrencilerin okumak istedikleri bölüme uygunluk derecelerini ölçer. Farklı konulardan sorulan soruları yanıtlayan öğrenciler bu sınavdan belli bir yüzdelik dilime girmek durumundadır.

    AYT, Alan Yeterlilik Sınavı anlamına gelir. Öğrenciler bu sınav sırasında belli bir süre içerisinde önceden belirlenmiş sayıda sorulara yanıtlar vermeye çalışır. Öğrenciler kendi bölümleri üzerine konulardan sorumludur. AYT sınavından alınan puanın belli bir yüzdesi ile TYT sınavından alınan yüzde birleştirilerek öğrencinin üniversite puanı hesaplanır.

    AYT 180 dakika süren bir sınavdır ve bu sınavda öğrencilere 160 tane soru sorulur. Öğrencilerin bu sınav kapsamında sorumlu oldukları dersler arasında şunlar yer alır:

    Matematik
    Edebiyat
    Fizik
    Biyoloji
    Kimya
    Tarih
    Coğrafya
    Felsefe
    Geometri
    Din
    Derslerinden sorumlu olan öğrenciler başarı durumlarına göre 4 yıllık bir üniversite kazanma hakkı elde ederler.

        YDT NEDİR?

        YKS ile üniversiteye yerleşmek için sınava giren adayların belirli bir puan almaları gerekir. Her üniversite bölümü için farklı puan türleri bulunmaktadır. YKS puan türü ise 5 ana puan türünden oluşur. Bunlar sözel, eşit ağırlık, sayısal, dil ve TYT puan türüdür. YDT sınavı ise dil sınavı olmaktadır. YDT'nin açılımı ise yabancı dil testi olmaktadır.

        YDT sınavı toplamda 80 sorudan oluşmaktadır. ÖSYM bu sınav için öğrencilere 120 dakika vermektedir. Yabancı dil okumak isteyen öğrencilerin TYT sınavı ile birlikte YDT sınavına girmeleri ve gerekli puanları almaları gerekir.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS'DE BARAJ OLACAK MI?

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. 2022- YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir."

        TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartının uygulanmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, "TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" denildi.

        Açıklamada, Özel Yetenek Sınavıyla ilgili, "Özel Yetenek Sınavı'yla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır" ifadelerine yer verildi.

        Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanmaya devam edeceği de açıklamada yer aldı.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "2021- TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022- YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022- YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır. Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır."

        YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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        Haberler Haberler Hafta sonu sınav var mı? 18 - 19 Haziran hangi sınavlar var? TYT, AYT, YDT nedir? 2022 YKS hakkında tüm bilgiler
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