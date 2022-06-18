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    • Haberler
    • 18.06.2022 07:07
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    • 18.06.2022 07:07
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    2022 YKS kapıları ne zaman açılacak? 2022 YKS giriş çıkış saatleri! YKS AYT TYT kaç dakika?

    YKS için hazırlıklar tamamlandı. Sınava girecek adaylar ise kapı açılış ve kapanış saatleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, YKS kaç saat? YKS ne zaman bitecek? TYT AYT giriş çıkış saatleri nasıl? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    YKS AYT TYT kaç dakika?

    YKS sınavına sayılı saatler kala öğrenciler giriş saatleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında ise YKS kaç dakika ve YKS kaç saat soruları yer alıyor. Sınava geç kalıp stres olmak istemeyen birçok kişi erkenden hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Kapıların sınav saatinden önce kapatılması nedeniyle mağdur olmak istemeyen öğrencilerin kapı kapanış saatine göre sınava girecekleri yerde olması gerekiyor. YKS AYT-TYT kaç dakika ve YKS kapıları ne zaman açılacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    YKS, TYT, AYT Kaç Dakika?

    YKS için hazırlanan birçok aday YKS kaç dakika sorusuna cevap arıyor. Sınava az bir zaman kala konu hakkındaki araştırmalar da hızlandı. İşte YKs, AYT, TYT sınav süreleri;

    YKS sınavı adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. YKS sınavları 18 Haziran tarihinde başlayacak.


    YKS 1. oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika
    YKS 2. oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika
    YKS 3. oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika

        YKS Kapılar Kaçta Açılacak?

        YKS sınavına girecek adayların mağdur olmaması için sınav saatnden en az 30 dakika önce giriş kapısında olması tavsiye edilmektedir. YKS'ye girecek adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.


        YKS'ye kaç kişi katılacak?


        YKS sınavına kaç kişi başvurdu? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

        18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

        19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

        19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

        18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

        19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

        19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430
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        Haberler Haberler 2022 YKS kapıları ne zaman açılacak? 2022 YKS giriş çıkış saatleri! YKS AYT TYT kaç dakika?
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