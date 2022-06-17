YKS, TYT AYT 2022 sınav giriş belgesi çıkarma ekranı! YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrencilerin sık sık arattıkları arasında yer alıyor. Sınava sayılı saatler kala giriş belgesi çıkarmak isteyenler renkli çıktı almak zorunda olup olmadıklarını merak ediyor. YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı ve YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
YKS Sınav Giriş Belgesi Renkli Olmak Zorunda Mı?
Sınava girecek öğrencilerin en çok üzerinde durduğu konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. Giriş belgesi hakkında birçok detay merak edilirken ÖSYM tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.