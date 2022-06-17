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    • Haberler
    • 17.06.2022 12:30
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    • 17.06.2022 12:30
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    YKS, TYT AYT 2022 sınav giriş belgesi çıkarma ekranı! YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

    YKS için geri sayım başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS sınav giriş belgesi nereden alınır ve YKS giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak soruları yer alıyor. Öğrenciler mağdur olmamak için konuyla ilgili bütün detayları araştırıyor. Peki, YKS 2022 giriş belgesi çıkarma nasıl yapılır? YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? Sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    YKS, TYT AYT 2022 giriş belgesi sorgulama ekranı!

    YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrencilerin sık sık arattıkları arasında yer alıyor. Sınava sayılı saatler kala giriş belgesi çıkarmak isteyenler renkli çıktı almak zorunda olup olmadıklarını merak ediyor. YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı ve YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    YKS Sınav Giriş Belgesi Renkli Olmak Zorunda Mı?

    Sınava girecek öğrencilerin en çok üzerinde durduğu konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. Giriş belgesi hakkında birçok detay merak edilirken ÖSYM tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;



    Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.



        Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.


        Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

        Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.

        YKS Giriş İçin Gerekli Belgeler Neler?

        YKS için gerekli belgeler arasında ilk olarak kimlik kartı ve sınav giriş belgesi akıllara geliyor ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre adayların 18 - 19 Haziran'da yanlarında giriş belgesi ve kimlik belgesi bulundurması gerekiyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Değerli YKS Adaylarımız, Sınava gelirken Sınava Giriş Belgenizi ve FOTOĞRAFLI Geçerli Kimlik Belgenizi yanınıza almayı unutmayınız." ifadelerini kullandı.

            2022 YKS, TYT, AYT Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

            Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden erişime açıldı. https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresinden sorgulayarak indirebilirsiniz.

            YKS 2022 Ne Zaman?

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre sınavların yapılacakları tarihler şöyle;

            YKS Temel Yeterlilik Sınavı 18 Haziran 2022 10:15

            YKS Alan Yeterlilik Testi 19 Haziran 2022 10:15

            YKS Yabancı Dil Testi 19 Haziran 2022 - 15:45
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            Haberler Haberler YKS, TYT AYT 2022 sınav giriş belgesi çıkarma ekranı! YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?
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