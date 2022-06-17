YKS, TYT AYT 2022 sınav giriş belgesi çıkarma ekranı! YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak?

YKS Sınav Giriş Belgesi Renkli Olmak Zorunda Mı?

Sınava girecek öğrencilerin en çok üzerinde durduğu konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. Giriş belgesi hakkında birçok detay merak edilirken ÖSYM tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;