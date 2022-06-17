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    • Haberler
    • 17.06.2022 10:18
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    • 17.06.2022 10:18
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    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul karne hediyesi önerileri! 2022 karne hediyesi ne alınır? İşte en güzel ve en anlamlı hediyeler…

    Karne hediye önerileri çocuklarını mutlu etmek isteyen birçok ebeveyn tarafından araştırılıyor. Başarısını tebrik etmek ve gelecek sene için motive olmasını sağlamak isteyenler karne hediyesi ne alınır sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, karne hediyesi ne alınır? Karne hediye önerileri neler? Okul öncesi karne hediye önerileri neler? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr

    Karne hediyeleri veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin ilgiyle beklediği bu özel günde çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler hediye arayışına başladı. Karne dağıtımına sayılı saatler kala çocuğunuzu mutlu edecek en güzel hediye fikirlerini sizler için derledik. Ortaokul, ,ilkokul, okul öncesi karne hediye önerileri ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    Okul Öncesi Karne Hediye önerileri

    Okul öncesi karne hediye önerileri küçük yaşlardaki çocukların okulla ilişkisinin kuvvetlenmesi açısından oldukça işe yaramaktadır. Okul öncesi çocuklar yaş itibari ile kıyafetten çok genelde oyuncaklara ilgi duyar. 4-5 yaşında kız ve erkek çocukları için en güzel anasınıfı karne hediyeleri şöyle:

    Otoparklı ya da yolları olan yarış arabası seti

    Eğitici oyuncaklar

    Raylı oyuncaklar

    Sürprizlerle dolu bir kutu

    Boya seti,

    Elektronik oyuncaklar

    Fanusta balık

    Kaplumbağa, muhabbet kuşu veya tavşan

    Pelüş oyuncaklar

    Renkli şirin kol çantaları

    Fonksiyonlu bebekler

    Evcilik setleri

    Oyuncak mutfak seti

    Eğlenceli oyun setleri (Renklerle Hafıza Ve Zihin Geliştirme Satrancı, Twister Master Denge Oyunu, Çılgın çubuklar zeka oyunu, Katamino)

    Lego'lar ya da renkli bloklar çocuğunuzun hayal dünyasını genişletmek için en güzel hediyelerden biri. Çocuğunuzun bu tür oyuncaklara ilgisi varsa çok parçalı Lego seti hediye edebilirsiniz.

        İlkokul Karne hediye Önerileri

        İlkokul karne hediye önerileri de genellikle oyuncak ve eğlenceli hediyelik eşyalardan oluşmaktadır. İlköğretim 1 ve 2. Sınıfa giden çocuklar basit görünümlü oyuncak setlerinden ziyade daha etkin oyuncaklara ilgi duyarlar. 6-7-8-9-10-11 yaş çocuklar için karne hediyesi tavsiyeleri:

        Kumandalı araba, helikopter gibi fonksiyonel oyuncaklar

        Bu yaşlarda süsü seven kız çocukları için çanta, kolye, babet ve benzeri aksesuarlar

        Işıklı kar küresi

        Gece lambası

        Akıllı bileklik

        Okuma seti, kalem seti veya not defteri takımı tercih edebilirsiniz.

        Spor ayakkabısı

        Çocuğunuzla her an iletişim kurmak adına akıllı saat güzel bir hediye seçeneği olabilir.

        Scooter, paten veya bisiklet alternatif karne hediyeler arasında yer alıyor.

        Çocuğunuzun ilgi alanını biliyor ve hangi tür kitaplardan hoşlanacağını biliyorsanız onu sevindirmek için kitap alabilirsiniz. Çocuğunuz dünyanın en güzel hediyesini almış kadar sevinecek!

        Scrabble, Monopoly, MentalUP ve benzeri zeka oyunları, oyun setleri alabilirsiniz.

        Çocuğunuzu cam, seramik veya ahşap sanat atölyesine götürebilirsiniz.

        Tatilde çocuğunuzun tablet, telefon gibi teknolojik aletler ile çok fazla zaman geçirmesini istemiyorsanız tercihinizi kutu oyunlarından yana kullanabilirsiniz. Örneğin; Gobblet oyunu, Abalone oyunu, Mangala oyunu, Empati eğitim oyunu, Trax gibi zeka oyunları.

        Çocuğunuzla beraber pasta/kurabiye yapımını öğrenebileceği mutfak atölyesi gidebilirsiniz.

        Çocuğunuza şaşırtıcı bir hediye mi almak isterseniz sanal gerçeklik gözlüğü sizin ihtiyacını karşılayabilir. Son dönemlerde oldukça popüler sanal gözlükler, çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirmek için iyi bir seçenek olabilir.

            Ortaokul ve Lise Hediye Önerileri

            Ortaokul ve lise hediye önerileri velilerin en merak ettikleri arasında yer alıyor. genellikle Ortaokul ve lise çağındaki çocukların zevklerini yakalamak oldukça zordur. Ancak aşağıda belirttiğimiz birbirinden farklı hediyeler onları oldukça mutlu edecek! Peki liseye geçen birine ne hediye alınır? İşte 12,13,14,15,16 ve 17 yaşındaki öğrenciler için karne hediyesi tavsiyeleri:

            Bilgisayar, telefon, laptop, tablet ve AirPods gibi teknolojik araçlar bütçeniz için uygunsa çocuğunuzu heyecanlandıran hediyelerin en başında yer alıyor.

            İsme özel ve renkli desen seçenekleriyle ona özel bir termos, kız ve erkek çocukları için güzel bir hediye olabilir.

            Futbola ilgi duyan bir çocuğunuz varsa, lisanslı futbol topu, lisanslı takım forması ve benzeri eşyalar erkek çocuğuna alabileceğiniz karne hediyeleri arasında.

            Grup- aile oyunları (Tabu, jenga, monopolly vb.)

            Paten, bisiklet, kaykay

            Sırt çantası, spor ayakkabısı, renkli kulaklık veya akıllı bileklik

            Ergenlik dönemindeki ortaokul ve lise çağındaki çocuklar için artık kıyafet oldukça önemli. Daha önceden beğendiği veya onun tarzına uygun bir kıyafet kombini yapabilirsiniz.

            Playstation

            Powebank

            Fotoğraf makinesi

            Makyaj seti, parfüm tercih edebilirsiniz.

            Hala istediğiniz gibi bir hediye bulamadınız mı? O halde son zamanların teknoloji trendi drone'lar çocuğunuz için harika bir hediye olabilir. Dikkat becerilerinin yanı sıra, reflekslerini de güçlendirmeye yardımcı olacak drone'lar çocuğunuzu oldukça mutlu edecek.
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            Haberler Haberler Okul öncesi, ilkokul, ortaokul karne hediyesi önerileri! 2022 karne hediyesi ne alınır? İşte en güzel ve en anlamlı hediyeler…
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