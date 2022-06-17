Okul öncesi, ilkokul, ortaokul karne hediyesi önerileri! 2022 karne hediyesi ne alınır? İşte en güzel ve en anlamlı hediyeler…

Okul Öncesi Karne Hediye önerileri

Okul öncesi karne hediye önerileri küçük yaşlardaki çocukların okulla ilişkisinin kuvvetlenmesi açısından oldukça işe yaramaktadır. Okul öncesi çocuklar yaş itibari ile kıyafetten çok genelde oyuncaklara ilgi duyar. 4-5 yaşında kız ve erkek çocukları için en güzel anasınıfı karne hediyeleri şöyle:

Otoparklı ya da yolları olan yarış arabası seti

Eğitici oyuncaklar

Raylı oyuncaklar

Sürprizlerle dolu bir kutu

Boya seti,

Elektronik oyuncaklar