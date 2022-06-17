Okul öncesi, ilkokul, ortaokul karne hediyesi önerileri! 2022 karne hediyesi ne alınır? İşte en güzel ve en anlamlı hediyeler…

Karne hediyeleri veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin ilgiyle beklediği bu özel günde çocuklarını mutlu etmek isteyen aileler hediye arayışına başladı. Karne dağıtımına sayılı saatler kala çocuğunuzu mutlu edecek en güzel hediye fikirlerini sizler için derledik. Ortaokul, ,ilkokul, okul öncesi karne hediye önerileri ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Okul Öncesi Karne Hediye önerileri
Okul öncesi karne hediye önerileri küçük yaşlardaki çocukların okulla ilişkisinin kuvvetlenmesi açısından oldukça işe yaramaktadır. Okul öncesi çocuklar yaş itibari ile kıyafetten çok genelde oyuncaklara ilgi duyar. 4-5 yaşında kız ve erkek çocukları için en güzel anasınıfı karne hediyeleri şöyle:
Otoparklı ya da yolları olan yarış arabası seti
Eğitici oyuncaklar
Raylı oyuncaklar
Sürprizlerle dolu bir kutu
Boya seti,
Elektronik oyuncaklar
Fanusta balık
Kaplumbağa, muhabbet kuşu veya tavşan
Pelüş oyuncaklar
Renkli şirin kol çantaları
Fonksiyonlu bebekler
Evcilik setleri
Oyuncak mutfak seti
Eğlenceli oyun setleri (Renklerle Hafıza Ve Zihin Geliştirme Satrancı, Twister Master Denge Oyunu, Çılgın çubuklar zeka oyunu, Katamino)
Lego'lar ya da renkli bloklar çocuğunuzun hayal dünyasını genişletmek için en güzel hediyelerden biri. Çocuğunuzun bu tür oyuncaklara ilgisi varsa çok parçalı Lego seti hediye edebilirsiniz.